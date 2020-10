Keylor Navas reveló en cuál equipo le gustaría retirarse

Uno de los mejores jugadores no solamente de Concacaf sino del mundo en su posición a sus 33 años ya comienza a pensar en dónde podría jugar sus últimos años como profesional. Keylor Navas ha sido una referencia en la portería como representante de Centroamérica y que ha brillado en el viejo continente.

Luego de haber disputado una extraordinaria etapa con el Real Madrid ganando tres Champions de manera consecutiva, entre otros trofeos, Keylor Navas pudo quedar en la historia en uno de los mejores clubes de todos los tiempos como lo es la Casa Blanca. Sin embargo, por otros motivos tuvo quedar un giro por el fútbol francés. Ahora con el PSG.

En una entrevista para Téléfoot, el guardameta costarricense reveló en cuál equipo le gustaría retirarse pensando en que se encuentra en una etapa definitiva en su carrera como jugador activo. Tomando en cuenta también el bienestar de su familia.

��️�� @NavasKeylor s'est arrêté dans le studio de #PSGtv pour évoquer ce poste si spécifique qu'est le sien, l'état d'esprit du groupe et les prochaines échéances du club de la capitale ❤️�� — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 30, 2020

"¿Si es posible que termine mi carrera en París? Sí. Cuando llegué a París descubrí un lugar diferente, la ciudad me sorprendió. No es que estuviera pensando mal, pero no la conocía", declaró el tico. "No sé qué iba a encontrar allí. La gente ha sido encantadora conmigo desde el primer día, muy respetuosa. Así que me entrego al 100% todos los días. Estoy muy feliz de estar aquí", aseveró Keylor Navas para Téléfoot.

Tomando en cuenta las palabras del arquero costarricense, en Europa parece haberlo ganado todo, sobre todo con esas tres Champions con el Madrid, ahora en Francia en su primer año ganando todo en el ámbito local y habiendo llegado nuevamente a una final europea, no pareceía tan descabellado pensar que Keylor de sus mejores últimos años en su actual club.