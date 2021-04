Insólito: Keylor Navas afuera del 11 idea de la Champions

El partido de Keylor Navas contra el Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la Champions League fue para ponerse de pie y aplaudir. Medios de todo el mundo destacaron el rendimiento que tuvo el costarricense contra los alemanes en la victoria del PSG por 3-2 y muchos lo definieron como el "verdadero MVP", pese a que el premio se le fue entregado a Kylan Mbappé.

El guardameta tico se quedó con varias ocasiones de gol de los bávaros y su destacada actuación sirvió para que los parisinos se vayan con ventaja de visitante en el primero de los dos partidos. Le terminó ganando la pulseada a Manuel Neuer, quien estuvo lejos de tener un rendimiento aceptable en el encuentro.

Pese a todo esto, la Champions League dio a conocer el 11 ideal de la jornada y dejó afuera a Keylor Navas. En el lugar que debería ir el centroamericano pusieron a Edouard Mendy, el portero francés nacionalizado senegalés del Chelsea que atajó en el 2-0 de la ida de cuartos contra el Porto de Portugal. Una decisión díficil de explicar.

La UEFA dejó al guardameta tico afuera de XI ideal de la ida de los cuartos de la Champions League. En su lugar pusieron a Edouard Mendy, portero del Chelsea que le ganó 2-0 al Porto.

Del PSG si aparecieron tres jugadores: Neymar, Kylian Mbappé y Marquinhos. Ninguno del Bayern Munich integró la lista y el Chelsea es el equipo que más jugadores tiene con cuatro: el ya mencionado Edouard Mendy, César Azpilicueta, Ben Chilwell y Mason Mount. Completan futbolistas del Real Madrid y Manchester City.

No es la primera vez que Keylor Navas no recibe el destaque que se merece y un poco se explica por lo mismo de siempre. No haber nacido en un país que sea potencia futbolística hace que le cueste aún más recibir la misma atención que otros guardametas. Más allá de esta decisión, no quedan dudas que el tico es le mejor portero del mundo en la actualidad.