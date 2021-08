Hugo Pérez ya tiene a su “9”

La Selección de El Salvador se acerca para disputar su primer partido en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, por lo que surgen dudas sobre el once referencia que podría tener Hugo Pérez, aunque este parece no tener incertidumbres y con lo que respecta a la delantera, ha dejado claro por quien se decanta.

Pérez charlo previo a viajar a Estados Unidos, donde se disputará un encuentro amistoso contra Costa Rica, en el que fue cuestionado acerca de quien será su centro delantero con miras al inicio de la octagonal final y el estratega fue claro en decir que basado en lo hecho en la Copa Oro 2021 este es Joaquín Rivas.

“Joaquín es nuestro “9” en la Selección Nacional. Aquí también tenemos a Erick Rivera y su cualidad es diferente a la de Joaquín. Tiene su oportunidad, quiero verlo y puede tener minutos contra Costa Rica. Tengo otro que es versátil, puede jugar de nueve o por fuera y ese es Walter Martínez”, indicó el seleccionador.

Hugo Pérez también dio su punto de vista acerca de David Rugamas, que hasta antes de la Copa Oro era el centro delantero titular, pero debido a una lesión se perdió el campeonato y a pesar de estar recuperado, sorprendió su ausencia para el encuentro ante los ticos, según el técnico es porque aún está tomando ritmo.

“Rugamas tuvo problemas físicos en la Copa Oro y pasó varios días parado. Regresó a Águila y está jugando. El hecho que trabajó con nosotros no quiere decir que debo tenerlo. No lo veo así y no estoy hablando de la forma en que está jugando. Sí en un futuro veo que anda bien y que lo vamos a necesitar, lo llamo. En estos momentos no lo veo así, debe de tomar ritmo”, finalizó.