Thomas Christiansen entregó su listado de convocados en los que el nombre de José Luis Rodríguez se encuentra incluido en la convocatoria. Razón por la cual el jugador deberá ausentarse con su club de la segunda división de España para concentrarse con Panamá en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.

Según el diario EFE, el Puma consideró que los llamados a la selección dificultan su adaptación con Sporting de Gijón debido a que se pierde algunos compromisos con el equipo. Al igual, aseguró que se siente feliz y cada vez mejor en los entrenamientos y partidos para encontrar su mejor versión.

El chorrillero expresó que es un orgullo representar a Panamá y es algo que soñaba desde pequeño, pero le molesta que no haya parón en la segunda división con los partidos de selección y tener que dejar al equipo. "Estos son los dos últimos partidos con la selección hasta finales de enero, por lo que espero tener más continuidad en el equipo, ya que no he tenido la que quiero ni me he adaptado tan rápido como esperaba y tengo muchas ganas de demostrar mi mejor versión lo antes posible", dijo el jugador.

El equipo donde milita el panameño había iniciado con el pie derecho la temporada, sin embargo, ha bajado su nivel y ha tenido una mala racha en los últimos encuentros donde ha sumado 1 punto de los 12 posibles. A pesar de ello, Rodríguez afirmó que hay tranquilidad en el vestuario y se queda con el nivel de juego que está mostrando Sporting, sólo es cuestión de que la mala racha cambie, porque el grupo está muy unido y concentrado para el siguiente partido.

"Es cierto que no estamos acertados de cara portería, eso lo único que nos ha faltado ante los más fuertes de la categoría, pero llegará un momento en el que la pelota entre", agregó el jugador. La siguiente jornada, el onceno enfrentará al Real Zaragoza, equipo donde juega César Yanis que también está en la lista de convocados por Thomas Christiansen y por ello, ambos jugadores se encontrarán en tierras canaleras ese día.