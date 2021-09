Hugo Pérez: “Debemos que tener cuidado ante Honduras”

La Selección de El Salvador y Honduras se enfrentarán mañana en la segunda jornada de la octagonal final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, ambos jugarán en el estadio Cuscatlán en uno de los clásicos del área, encuentro que será complicado indicó Hugo Pérez que resaltó varias de las cualidades del contrincante.

“Vi a Honduras muy bien ante Canadá y eso que ellos son uno de los equipos más fuertes de la Concacaf. Las características de Honduras es que son jugadores rápidos y fuertes con una gran velocidad. Es un equipo un poco diferente a Estados Unidos, pero tienen muchas armas y nosotros debemos que tener cuidado ante ellos”, dijo Pérez en conferencia de prensa.

Además, Pérez también habló de su colega Fabián Coito: “Él tiene su forma de pensar y de elegir a sus futbolistas. Yo pienso que Honduras es un equipo de jóvenes y veteranos. Es un equipo bien trabajado; solo de pensar que salieron con jóvenes no significa que no puedan hacer su trabajo. Para nosotros no cambia quienes jueguen”.

“Físicamente estamos recuperados para el partido. Lo importante es que lo practiquemos. Si Honduras sale más físico no sé, nosotros tenemos que estar preparados. Estamos hablando de tener una idea de lo que queremos hacer y como lo ejecutaremos”, finalizó el estratega salvadoreño que se mostró cauto en todas sus palabras.

El Salvador y Honduras buscarán su primer triunfo en la eliminatoria mundialista, su partido de mañana será en el estadio Cuscatlán a las 17:00 horas, en el que se espera una gran entrada y ambiente, tal como sucedió el jueves ante Estados Unidos.