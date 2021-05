El mensaje de Antonio Chucho López tras la eliminación del América ante Pachuca en la Liguilla MX

Luego de una temporada regular maravillosa, llegó un duro golpe para el Chucho López y el América en la Liguilla de México. En la tabla general el conjunto americanista se había ubicado en el segundo lugar de la la clasificación sufriendo tan solo tres derrotas en diecisiete presentaciones. Además, estuvo en el Top 3 de los equipos más goleadores del torneo con 26 anotaciones. Chucho López antes de su lesión, estaba siendo tomado en cuenta por Santiago Solari en muchas oportunidades.

El América no pudo avanzar de los cuartos de final tras quedar eliminado por el Pachuca en casa por un global de (5-5) pero por goles de visitante quedaron afuera del torneo. Para el partido de ida, los americanistas habían caído derrotados (3-1) por lo que tenía que salir a por la remontada jugando en su estadio. Remontada que no pudo ser. A pesar de ganar (4-2) no les alcanzó para avanzar.

¡Mensaje de Chucho López!

Antonio Chucho López hace unas semanas una fractura del tobillo Weber tipo C y lesión de ligamento deltoideo que lo tendrá alejado de los terrenos de juego entre entre 4 o 5 meses. Por ende, no pudo formar parte de esta Eliminatoria ante el Pachuca. Sin embargo, el chapín se expresó a través de las redes sociales con un contundente mensaje.

"¡Qué orgullo ser del América!", sí, corto y preciso fue lo que comentó Antonio Chucho López a través de su cuenta oficial de Instagram. Mensaje que tuvo cargado de buenas energías con una gran cantidad de comentarios apoyando estas palabras del guatemalteco. Quienes además le siguieron deseando una pronta recuperación.

Habrá que esperar el tiempo de recuperación de Antonio López para luego evaluar cuál será su situación con el América. También, con la Selección de Guatemala no podrá contar con uno de sus mejores jugadores para los encuentros de Eliminatorias ante San Vicente y Las Granadinas Y Curazao, así como también la ronda previa de la Copa Oro a disputarse este año en Julio.