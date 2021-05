El dardo de Alexander Robinson a sus críticos y los que no creyeron en Comunicaciones [VIDEO]

Alexander Robinson, costarricense de 32 años de edad y ex jugador del Deportivo Saprissa, llegó como uno de los grandes fichajes para la institución de los Cremas. El primer reto fue ante Xelajú por la primera jornada del Clausura 2021 de la Liga Nacional. Y aunque terminó con victoria para Comunicaciones, El tico debutó ¡con un gol en contra! Y por ende recibió críticas luego del encuentro. Sin embargo eso no fue todo. Ya que tuvo que abandonar el partido por molestias físicas. Así comenzaban este torneo para el centroamericano que no terminó del todo bien.

A pesa de llegar a la gran final, recibió también fuertes críticas por parte de los aficionados por su error ante Santa Lucía. Al no mostrar seguridad en materia defensiva, la principal tarea para el jugador tico, los seguidores de los Cremas perdieron la paciencia por el resultado final. Sin embargo, Alexander Robinson dio la cara y habló para los micrófonos de Marca Sports GT.

Palabras de Alexander Robinson sobre Comunicaciones

"Se hizo algo histórico en Comunicaciones pero lamentablemente no lo terminamos como todos queríamos. Eso es lo que más nos duele. Que sabemos que lo tuvimos ahí y no lo logramos. Ya no es momento para recriminarnos nada. Son errores que cometemos y listo, luchamos pero no se pudo", comentó Alexander Robinson para Marca Sports GT.

Alexander Robinson lamentó la derrota en la final de Liga Nacional y le envió un mensaje a la afición de Comunicaciones. #MarcaSportsGT #Clausura2021 pic.twitter.com/vnAaVFvwqY — Marca Sports GT (@MarcaSportsGT) May 25, 2021

"Ahora hay que ver lo que viene, ahorita estamos dolidos, así lo vivimos dentro del camerino, por no poderle dar esa alegría a los aficionados y a nuestras familias. No es momento ahorita para pensar en Concacaf. Gracias a todos lo que creyeron en el equipo, fueron pocos los que creyeron que podíamos remontar. Yo tengo la fe que que el próximo campeonato los Cremas están para ser campeones", finalizó Alexander Robinson luego de perder la final.

Recordemos que Santa Lucía Cotzumalguapa ganó por primera vez un título de Liga Nacional en Guatemala, convirtiéndose también en el único club del departamento de Escuintla que es monarca y también debutará en una competición internacional porque clasificó a la Liga Concacaf.