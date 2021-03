Alexander Robinson tendría fecha de regreso con la camiseta de Comunicaciones

Alexander Robinson a sus 32 años de edad fichó por Comunicaciones en este Torneo Clausura 2021 pero su inicio no fue del nada bueno. El costarricense tuvo su primera participación con los Cremas en la primera jornada ante Xelajú con un autogol y además, salió reemplazado para el segundo tiempo por una lesión que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego hasta la fecha. Sin embargo, ya tendría información para su regreso con la camiseta de los Cremas.

El defensor costarricense y ex jugador del Deportivo Saprissa, llegó como uno de los grandes fichajes para la institución de Comunicaciones. Según los reportes locales, el jugador se iba a perder como mínimo cinco jornadas del campeonato. A pesar de esta baja sensible en la última línea, en los últimos cinco encuentros, los Cremas han enlazado cuatro victorias.

¿Cuándo regresa Alexander Robinson con los Cremas?

Según fuentes locales, Alexander Robinson ha avanzado en su recuperación de gran manera, sin embargo, la vuelta a las canchas para el costarricense sería para la jornada siete ante Antigua cuando termine la oficialmente una nueva fecha FIFA. En este encuentro jugando como local, Comunicaciones buscará su cuarta victoria de manera consecutiva para seguir liderando el Grupo A del Torneo Clausura 2021.

Luego de que Alexander Robinson culminara con esa mala actuación en su debut, también había dejado un mensaje a través de las redes sociales para los aficionados cremas. "Más que palabras, solo toca demostrar y listo. Lamento hacer ver que empiezo con el pie izquierdo, Dios me pone una prueba más en la vida. Seguimos fuertes, así que sorry, no soy fácil de derrotar. Felicidades al equipo por los primeros 3 puntos, el objetivo sigue intacto", comentó el costarricense.

Con esta pausa debido a la fecha FIFA, será una gran oportunidad de días para que Alexander Robinson pueda continuar con su recuperación y volver a vestir la camiseta de los Cremas para tener revancha y volver a recupera la confianza para ganarse la titularidad en el equipo. Y así, ayudar a cumplir los objetivos para este torneo.