Chucho López renueva con América

Antonio De Jesús López ha sido noticia en las últimas semanas, luego que mostrara una evolución favorable de su grave lesión que sufrió hace unos meses, aunque su continuidad en el equipo seguía en duda, pero hoy el América dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el guatemalteco para que extendiera su relación con la institución.

Chucho terminó contrato a finales de junio, por lo que existía la posibilidad que no continuara en la institución y así saliera como agente libre, situación que en cierta parte preocupaba debido al estado de su lesión que no le permitiría fichar con facilidad por otro equipo y no le permitiría recuperar rápido su ritmo futbolístico.

Jesús López se recupera de lesión y renueva con las Águilas del América ��https://t.co/qiwh0yhCPX#SOMOSAMÉRICA https://t.co/ARHLmUweGQ pic.twitter.com/XvkrPkjQlA — Club América (@ClubAmerica) July 3, 2021

Al respecto de la renovación del guatemalteco, el presidente del Club América, Santiago Baños, comentó: “la renovación de Chucho López es una buena noticia, pues sin duda es un futbolista que fortalece la estructura de la plantilla de cara a los compromisos y exigencias que enfrentaremos los próximos torneos”.

América informó que se logró el acuerdo con López y es por eso que viajó a los Estados Unidos para estar en la pretemporada, aunque por el momento está haciendo trabajo por separado para continuar con su recuperación y así retornar lo más rápido posible a las canchas, ya que no juega desde abril.

El guatemalteco no juega desde hace tres mes, luego que en un partido contra Olimpia de Honduras por la Concachampions, tuviera una fractura de peroné por una entrada de un rival, lo que también lo hizo perderse los partidos de la selección chapina.