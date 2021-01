Alianza recupera a Fito Zelaya

Alianza sumó más buenas noticias, esto luego que el pasado miércoles se impusiera 3-0 a FAS en el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2020 de la Liga Pepsi de El Salvador y ahora se confirmó que su delantero Rodolfo “Fito” Zelaya se recuperó de su lesión por lo que tiene opciones de jugar mañana contra los tigrillos.

Zelaya se perdió el juego de ida a consecuencia de una molestia muscular en la pierna derecha, todo parece indicar que fue una sobrecarga, por lo que se prefirió que trabajara por separado para no arriesgarlo. Tras mostrar una mejoría el delantero se incorporó a las prácticas y es opción para el encuentro de vuelta de las semifinales.

“Gracias a Dios el plantel ya está completo. Quizás lo de Rodolfo Zelaya y lo de Felipe Ponce que no están al 100 por ciento, pero sí podremos contar con ellos para el partido”, indicó Milton “Tingana” Meléndez en la conferencia de prensa previa a su visita a FAS, por lo que es una gran noticia para los paquidermos.

Con esto prácticamente se confirma que “Fito” Zelaya será incluido en la convocatoria, aunque prácticamente es un hecho que no estará en el once titular tomando en cuenta que no está totalmente recuperado y tampoco está asegurado que dispute minutos, para no arriesgarlo para una hipotética final.

Rodolfo Zelaya tiene 32 años, en este Apertura 2020 confirmó su regreso a Alianza luego de haber estado en el futbol mexicano, en total ha disputado nueve partidos y ha marcado cuatro goles, siendo en los cuartos de final donde destacó al anotarle dos dianas a Once Deportivo.