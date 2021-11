El sábado 13 de noviembre seguirá desarrollándose la doble fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 a lo largo y ancho del mundo. Ayer, Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (CONCACAF) retomó su actividad y fue la última en sumarse a las de África (CAF), Asia (AFC), Sudmérica (CONMEBOL) y Europa (UEFA).

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

La pugna en el viejo continente continuarán desarrollándose con siete compromisos. Los mismos, pertenecientes a la fecha 9, estarán repartidos en tres turnos. Y serán transmitidos para toda Centroamérica por SKY Sports . Aunque ESPN transmitirá algunos en Honduras, como los de Francia (cable); Turquía, Gales, Bélgica y Países Bajos (ESPN Play).

8:00 AM (9 de Panamá): Bosnia vs. Finalndia (Grupo D)

11 AM (12 PM): Noruega vs. Letonia, Turquía Gibraltar (Grupo G); Francia vs. Kazajistán (Grupo D); Bélgica vs. Estonia, Gales vs. Bielorrusia (Grupo E).

Eliminatorias CAF: partidos del día y cómo verlos

Las eliminatorias en África están llegando a su fin. Con diez cupos disponibles para Qatar -sólo clasifican los líderes de cada grupo-, la quinta y antepenúltima jornada seguirá con seis juegos distribuídos en tres franjas horarias. Todos ellos serán transmitidos de forma online mediante el canal de YouTube de la FIFA.

7:00 AM (8 AM de Panamá): Zambia vs. Mauritania (Grupo B), Malawi vs. Camerún (Grupo D)

10:00 AM (11 AM): Guinea Ecuatorial vs. Túnez (Grupo B), Liberia vs. Nigeria (Grupo C)