El lunes 15 de noviembre seguirán las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 al rededor del planeta en la que será la última doble fecha FIFA del año. Esta vez, sólamente habrá actividad en Europa (UEFA) y África (CAF), aunque en los próximos días también habrá en Asia (AFC), Sudamérica (CONMEBOL) y Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (CONCACAF).

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

La pelea por conseguir el pase a Qatar continuará desarrollándose en el viejo continente con ocho encuentros. Los mismos, pertenecientes a la fecha 10, se jugarán en simultáneo a las 13:45 horas de Centroamérica (14:35 de Panamá). Y serán transmitidos para toda Centroamérica por SKY Sports . Además, en Honduras ESPN emitirá algunos por cable (Inglaterra) y vía ESPN Play (Italia, Austria, Israel y Albania).

Grupo C: Irlanda vs. Italia y Suiza vs. Bulgaria

Grupo F: Austria vs. Moldavia, Israel vs. Islas Feroe y Escocia vs. Dinamarca

Grupo I: Albania vs. Andorra, Polonia vs. Hungría, San Marino vs. Inglaterra

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

En África, la primera fase de las eliminatorias está llegando a su fin. Con un total de diez cupos para Qatar, sólo clasificarán a la segunda ronda los líderes de cada grupo. Senegal , Marruecos , Mali , Egipto y R.D. de Congo ya confirmaron su pase a la siguiente instancia. Y en esta sexta fecha, que tendrá cuatro partidos, se definirá qué selecciones se sumarán. Todos ellos serán transmitidos de forma online mediante el canal de YouTube de la FIFA.

7 AM de Centroamérica (8 de Panamá): Kenia vs. Ruanda (Grupo E) y Namibia vs. Togo (Grupo H)

10 AM (11): Níger vs. Djibouti (Grupo A) y Guinea Bissau vs. Sudán (Grupo I)