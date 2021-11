Hoy, domingo 14 de noviembre seguirán las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 al rededor del planeta en la última doble fecha FIFA del año. Esta vez, sólamente habrá actividad en Europa (UEFA) y África (CAF), aunque en los próximos días también habrá en Asia (AFC), Sudamérica (CONMEBOL) y Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (CONCACAF).

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

La pugna en el viejo continente continuarán desarrollándose con diez cotejos. Los mismos, pertenecientes a la fecha 10, se jugarán a lo largo de tres turnos. Y serán transmitidos para toda Centroamérica por SKY Sports . ESPN pasará algunos en Honduras: Alemania (cable), Eslovenia, Rumania y Grecia (Play),

8 AM de Centroamérica (9 AM de Panamá): Croacia vs. Rusia, Malta vs. Eslovaquia y Eslovenia vs. Chipre (Grupo H)

11 AM (12 PM): Armenia vs. Alemania, Liechtenstein vs. Rumania y Macedonia vs. Islandia (Grupo J)

1:45 PM (2:45 PM): Luxemburgo vs. Irlanda, Portugal vs. Serbia (Grupo A); Grecia vs. Kosovo y España vs. Suecia (Grupo B).

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

En África, las eliminatorias están llegando a su fin. Con un total de diez cupos para Qatar -sólo clasifican los líderes de cada grupo-, la sexta y última fecha tendrá seis compromisos distribuídos en tres franjas horarias. Todos ellos serán transmitidos de forma online mediante el canal de YouTube de la FIFA.

7 AM (8 AM): Zimbabwe vs. Etiopía (Grupo G); R.D. Congo vs. Benín, Madagascar vs. Tanzania (Grupo J)

10 AM (11): Mali vs. Uganda (Grupo E)

1 PM (2): Ghana vs. Sudáfrica (Grupo G); Senegal vs. Congo (Grupo H)