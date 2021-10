El martes 12 de octubre seguirá desarrollándose la triple fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 en casi todo el mundo. Las de África (CAF) se reanudaron primero, el miércoles 6. Y luego le llegó el turno a las de Asia (AFC), América (CONMEBOL y CONCACAF) y Europa (UEFA) durante el jueves 7.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Los encuentros por eliminatorias en Europa continuarán llevándose a cabo con catorce partidos repartidos en dos turnos pertenecientes a la fecha 8, que tuvo actividad ayer en los Grupos E, G, H y J. Todos los partidos del día los transmitirán Sky Sports en Centroamérica y, puntualmente, ESPN en Honduras.

8 AM: Kazajistan-Finlandia (Grupo D).

12:45 PM: Portugal vs. Luxemburgo, Serbia vs. Azerbaiyán (Grupo A); Kosovo vs. Georgia, Suecia vs. Grecia (Grupo B); Bulgaria vs. Irlanda del Norte, Lituania vs. Suiza (Grupo C); Ucrania vs. Bosnia (Grupo D); Dinamarca vs. Austria, Islas Feroe vs. Escocia, Israel vs. Moldavia (Grupo F); Albania vs. Polonia, Inglaterra vs. Hungría, San Marino vs. Andorra (Grupo I).

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

Sigue la jornada 4 en el continente africano con seis juegos distribuidos en dos turnos. Al igual que ayer, día en donde se disputaron choques en los Grupos A, D y F, la totalidad de los encuentros será emitida por el canal de YouTube de la FIFA, FIFATV .

7 AM: Zimbabwe vs. Ghana, Namibia vs. Senegal y Guinea vs. Marruecos.

10 AM: Niger vs. Argelia, Sudáfrica vs. Etiopía y Congo vs. Togo.

Eliminatorias AFC: los partidos del día y cómo verlos

Continúa la actividad en Asia con los dos hexagonales finales: dos ruedas a ida y vuelta que recompensarán a los dos primeros con boletos a Qatar 2022, mientras que los terceros se cruzarán en un play-off para acceder al repechaje. Y todos los encuentros del jueves, por la cuarta jornada, se podrán ver en Centroamérica por Star+ e ESPN (Honduras).

4:15 AM: Japón-Australia

7:30 AM: Irán-Corea del Sur

10 AM: Siria-Líbano y Omán-Vietnam

10:45 AM: Emiratos Árabes Unidos-Irak

11 AM: Arabia Saudita-China