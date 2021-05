Eliminatorias de Concacaf al Mundial de Futsal: los partidos de hoy 5 de mayo y las tablas de posiciones

Este miércoles 5 de mayo, la fase de grupos de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021 llegará a su fin. Cinco compromisos cerrarán las diferentes zonas, y marcarán a los ocho seleccionados que avanzarán a los cuartos de final (etapa en la que los vencedores accederán a la máxima cita de este deporte).

Desde las 12 del mediodía (1 PM de Panamá) se estarán enfrentando Nicaragua y El Salvador por el cuadrante D (el único con cuatro países). Dos horas más tarde harán lo propio Cuba y Estados Unidos. El choque de pinoleros y cuscatlecos es crucial para ambos, ya que aquel que pierda cuenta con altísimas probabilidades de quedar eliminado (salvo que los norteamericanos no puedan derrotar a los caribeños).

A las 5 PM de Panamá, los canaleros se verán las caras con México, para concluir el Grupo B. Salvo una catastrófica derrota por 19 goles, los centroamericanos ya entrarían a los cuartos de final (al haber vencido 11-1 a Surinam y con el triunfo 5-4 de los sudamericanos contra los aztecas en su juego de ayer).

Costa Rica y Canadá definirán al puntero del Grupo C a partir de las 6 PM (7 PM de Panamá), mientras que dos horas después Guatemala vs. Trinidad y Tobago concluirán no solo con la Zona A, sino también con la Primera Fase del clasificatorio.

Tabla de posiciones tras dos fechas jugadas