El Keylor más sensible: se le aguan los ojos presentando su fundación

Muy elegante, luego de una noche de celebración en el cumpleaños 18 de su hija, llegó Navas a su encuentro con los medios para explicarles de qué trata su proyecto.

“Estar aquí es dar la cara por los niños que lo necesitan; por todas esas personas que están en vísperas de Navidad y no tienen con qué comer, no tienen regalos, no tienen nada. Es por ellos que estamos aquí y no por nosotros”, expresó el guardameta del PSG visiblemente conmovido.

Keylor agregó que la idea de la fundación, que ya empezó a funcionar en Tejarcillos de Alajuela y en los Guidos de Desamparados, nació de una visita suya en 2007 a Guinea Bissau, una nación africana sumida en la pobreza.

El portero destacó la importancia de colaborar en este tipo de causas, que van más allá de su labor como deportista.

“Ser futbolista no es solo el partido, eso conlleva muchas cosas y uno aprende mucho también, toda esa experiencia la ponemos a disposición de los niños para que puedan tener esa esperanza y cumplir sueños’’, subrayó.