EA Sports revela 1000 mejores jugadores del FIFA 21 y Keylor Navas es el único centroamericano

De a cuotas, EA Sports comienza a mostrar un número cada vez mayor de estadísticas que poseeran los jugadores del FIFA 21, continuación de la reconocida saga de videojuegos que permite al usuario poder disputar encuentros de forma virtual, tanto contra la Inteligencia Artificial (IA) como con otras personas.

Este último martes la empresa reveló al Top 1000 de futbolistas. Un Top 1000 en que los centroamericanos destacan por su ausencia. Keylor Navas es el único que da la cara por la región, aunque es algo que se supo desde que desvelaron el Top 100 (el costarricense está en el puesto 45).

En el FIFA 20, debajo del portero del PSG en el orden regional estaban los ticos Joel Campbell, Giancarlo González y Óscar Duarte; todos ellos con una media de 76. Un punto por encima se encuentra el gabonés Mario Lemina del Southampton, el último de la lista de los mil, por lo que es de suponer que EA Sports no ha mejorado para esta entrega los atributos de los tres costarricenses nombrados.

Keylor Navas en el FIFA 21

Detrás de este último trimonio asomaba Alberth Elis con 75 de "overall". Desde la salida del juego a fines de 2019 no ha tenido mejora su carta, cuando lo cierto es que el hondureño tuvo un notable progreso en el Houston Dynamo, algo que incluso lo llevó al viejo continente a firmar con el Boavista de Portugal.

Uno de los que podría tener una cierta evolución en el juego es Anthony "Choco" Lozano, teniendo en cuenta que el Cádiz ha ascendido a LaLiga. Cab recordar que en FIFA 20 su puntuación fue de 71, tanto en Girona como en su actual club en Segunda División. Finalmente, desde El Salvador; Guatemala y Nicaragua nadie supera una media de 74, aunque posiblemente veamos a Gabriel Torres erguirse como el segundo mejor legionario del videojuego.

Esta es una presunción ligada al hecho de que en el FIFA 20 lanzaron cartas especiales de Copa Libertadores, con el panameño presumiendo un overall de 78. Sin embargo, esto se trató de algo solo para Ultimate Team, y no para la base del juego. Aún así, no descartamos que suba uno o dos puntos por el presente de Independiente del Valle en el certamen continental (líder del Grupo A) y el suyo personal (goleador del certamen doméstico y Top 12 de artilleros en la máxima cita a nivel clubes de Conmebol).