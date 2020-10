Deportivo Achuapa se reforzará con un futbolista bicampeón en México

Si hay un equipo revelación en este Torneo Apertura 2020, es el Deportivo Achuapa, quien está haciendo una extraordinaria campaña en el balompié guatemalteco. Y ahora, está por anunciar un nueco fichaje que en su momento quedó bicampeón de México con el León. Su nombre es Eisner Loboa.

“Todavía no lo hemos hecho oficial porque falta que venga al país y firme el contrato, sabemos que cualquier cosa puede pasar en ese lapso. El acuerdo ya está cerrado, pero hasta que no firme no lo haremos oficial", así lo afirmó el presidente de la institución del equipo, Francisco Zepeda, para ESPN Digital.

En este caso, Loboa de 33 años de edad, ya ha disputado cuatro fases finales en la Liga MX y tres de Copa MX. Además, fue bicampeón de Liga con el Club León (Apertura 2013 y Clausura 2014). Sumado a eso, el jugador colombiano ganó una Copa MX con Puebla FC en el Clausura 2015.

¡136 AÑOS! ¡QUE HERMOSO ES EL PROGRESO! ��



Nuestro próspero municipio cumple hoy 136 años de creación. El mejor lugar para vivir, hogar de gente trabajadora y emprendedora que ama el fútbol y a nuestro equipo.



¡VAMOS EL PROGRESO, VAMOS ACHUAPA! ��⚪️�� pic.twitter.com/ZGxJQbEfbL — Deportivo Achuapa (@AchuapaD) October 6, 2020

Para hablar un poco de su carrera, Eisner Loboa inició Deportivo Cali, también jugó en Academia FC, Deportivo Pasto y América de Cali en su país. Durante su paso en México, además del Club León y Puebla, pasó por Atlas y Monarcas Morelia. Fichó por el Shanghái Shenhua (China) y América Mineiro (Brasil).

Deportivo Achuapa, equipo recién ascendido en la Liga Nacional, está en la quinta posición del Torneo Apertura 2020 con 10 unidades, con dos triunfos y cuatro emaptes, tan solo una derrota. Con este nuevo refuerzo, esperan seguir con la buena racha y seguir surgiendo en la tabla de posiciones.

