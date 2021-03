La FEDEFUTBOL presentará una protesta en FIFA contra Levante por Óscar Duarte

Hay un importante conflicto en puerta entre la Fedefútbol y el Levante por la convocatoria de Óscar Duarte para los amistosos contra Bosnia & Herzegovina y México. En su momento, el club español había dicho que no lo cedería para Costa Rica porque el jugador estaba lesionado y presentó un informe por parte del departamento médico del club. En el mismo se detallaba que el defensor estaría de baja por algunas semanas y no estaría a disposición del entrenador Ronald González.

Pese a todo esto y que todavía falta para que lo cedan a la Sele, el defensa costarricense ingresó en el último partido de los Granotes contra el Real Betis y habría agudizado la lesión que ya tenía. Algo que se contradice con lo que afirmó el médico del equipo ibérico: "Mi recomendación es que el jugador, ni viaje ni juegue. Mantenerlo en ritmo de competición genera un elevado riesgo de lesión”.

Obviamente que verlo entrar durante el partido pasado hizo explotar a la Fedefútbol y provocó que se decidieran en presentar una carta a modo de protesta en FIFA contra el Levante. La idea es que se eleve el caso a esta entidad y se investigue la contradicción presentada por de las autoridades médicas del Levante.

La idea de la Federación costarricense es que se sancione al club español poner inventar trabas para no ceder a su futbolista durante la Fecha FIFA. El reglamento contempla estas situaciones cuando el club acusa una lesión en un jugador para no prestarlo y luego se descubre que tal no exista.

Para mala suerte de Costa Rica con la flexibilización que se aprobó para que los clubes elijan durante este parate si quieren ceder o no a sus futbolistas, podría hacer que no avance la carta que presentará para sancionar al Levante. No es obligatorio que ellos lo prestan en esta ocasión por el tema de la pandemia