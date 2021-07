Thomas Christiansen atiza contra sus dirigidos: "La actitud nunca puede faltar"

La Selección de Fútbol de Panamá debió despedirse de forma prematura de la Copa Oro 2021. A pesar de haber empatado 3-3 con Qatar y caer únicamente 3-2 frente a Honduras, los canaleros debieron jugar ante Granada a sabiendas de que ningún resultado lo clasificaría a cuartos de final (debido a la victoria de los asiáticos por 2-0 contra los catrachos).

Frente a los caribeños no se jugaban nada, es cierto. Pero aún así estaban en la obligación de derrotar a un rival que en los papeles era inferior. Si bien cumplieron con un 3-1, la actitud mostrada en el segundo tiempo fue blanco de críticas, principalmente del propio entrenador Thomas Christiansen.

"Para mí es un resultado y una segunda parte totalmente inaceptable. El resultado tenía que haber sido mucho más abultado, sobre todo por la primera parte. La segunda parte no salimos con lo que se tenía que salir, no había esa voluntad. Es cierto que antes de comenzar el partido no había nada en juego, solamente el orgullo y la decencia de defender un país de la mejor manera, y no fuimos capaces", señaló el hispano-danés en conferencia de prensa.

En torno al mencionado complemento del partido, el DT de los canaleros lo calificó de "inaceptable para una selección como Panamá, con todos mis respetos a Granada". "Le dimos siete oportunidades de gol y prácticamente todos, sino todos, en la segunda parte", añadió con molestia.

Finalmente, indicó que "la actitud, las ganas" no se negocian. "Yo puedo cometer errores, pero la actitud nunca puede faltar", sentenció. Panamá volverá a ver acción en un torneo cuando le toque recibir a Costa Rica el 2 de septiembre, por la primera jornada del Octogonal Final rumbo a Qatar 2022.