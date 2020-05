Confirman que legionario tico no seguirá en su equipo y podría volver a Costa Rica

Parece que duró poco el paso de José Guillermo Ortiz por el fútbol colombiano. El legionario tuvo un primer paso, en donde jugó 12 partidos y marcó 7 goles. A principio de este año, el delantero retornó a Millonarios, pero no pudo jugar mucho debido a la pandemia que terminó con la suspensión de la liga sudamericana. El futbolista llegó a préstamo por solo 6 meses y con el parate tenían que definir su situación.

La prensa no estaba enterada todavía de que iba a pasar con él, hasta que apareció un compañero que terminó de confirmar su salida. Cristian Arango habló en Antena 2 de Colombia y declaró que estaba triste por la idaddel futbolista tico. De esta manera, queda terminado su paso que tuvo poco partidos jugados, pero que no le faltaron los goles para alegrar a la afición.

Los dichos textuales de su compañero sobre su ida de los azules: "Tengo una muy buena relación con Ortiz, es vecino mío, nos la llevamos muy bien. Con él es uno de los que mejor me la llevo en el equipo. Es triste, más que pensar en cualquier otra cosa, me da tristeza porque se va, deja un gran vacío porque es un buen delantero. Cuando jugábamos juntos hacíamos buena pareja. Toca mirar hacia delante y ojalá podamos cruzarnos pronto".

El motivo de que no se quedé es que Millonarios no pagarán la opción de compra del futbolista. Decidieron no hacer uso de la misma y, por ende, deberá regresar otra vez a Herediano. De todas formas, el jugador podría recibir una propuesta de algún otro equipo de Colombia y no volvería a su nación. Todo dependerá de como avance el mercado de pases allí.

En caso de que no llegue nada formal, deberá volver y sumarse a los entrenamientos con los Florenses. En Costa Rica los equipos están regresando, de a poco, a las prácticas y ya analizan una fecha para finalizar el torneo. El jugador no está habilitado para jugar este campeonato comenzado, y en todo caso debería recibir la aprobación por parte de la federación. Si esto no sucede, se quedará entrenando con sus compañeros hasta el inicio de la nueva temporada.