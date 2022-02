¡Volvió la Concachampions! Luego de ser suspendida debido a la pandemia de Covid-19, la Liga de Campeones de la CONCACAF regresó con unos emocionantes juegos de ida de octavos de final, que dejaron un total de seis victorias, un empate y 11 anotaciones. Resultados un tanto amargos para algunas escuadras centroamericanas. Aunque, claro, todavía resta la vuelta.

Además, este inicio de certamen contó con una particularidad: AS Cavaly (Haití) no pudo conseguir las visas para viajar a Estados Unidos y enfrentar así a New England Revolution, por lo que la casa madre de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe lo descalificó y determinó que los estadounidenses avancen a cuartos de final.

Martes 15 de febrero

Santos de Guápiles 0-2 New York City FC: los guapileños, que no pudieron contar con sus extrajeros por no tener sus permisos de trabajo, comenzaron mal el Clausura y trasplaron su presente a la Concachampions. En este caso, los newyorkers fueron claramente superiores y así lo pasmaron en el tanteador. El ariete del momento, Valentín Castellanos (4', 29'), se despachó con un lapidario doblete.

Miércoles 16 de febrero

Santos Laguna 1-0 Móntreal: el golazo anulado a Romell Quioto a instancias del VAR pudo haber cambiado el libreto para los canadienses, que, salvo por un lapso de la segunda etapa en donde se acercaron con tiros lejanos, luego sufrieron el asedio guerrero durante casi todo el cotejo. Finalmente, in extremis, Alberto Ocejo (88') convirtió de cabeza para su regocijo.

Guastatoya 0-2 León: el conjuto pecho amarillo llegaba mejor que Santos, pero de todos modos la furia lo disminuyó con claridad. Omar Fernández (23'), con un recorte dentro del área y un remate colocado, abrió el marcador. Y después, Elías Hernández (33') definió por encima de De Lemos para el 2-0. Sin embargo, a pesar de que en el complemento los mexicanos desperdiciaron chances, Guastatoya también los dañó y por poco no convierte.

Forge 0-1 Cruz Azul: hubo pocas emociones en el frío Tim Hortons Field. Los locales comenzaron llevando más peligro, pero un tiro libre lejano de Rómulo Otero (31') en el que Henry pudo haber hecho más, despertó a los cementeros. Estos, haciéndole precio a los hammers aunque sin brillar, se llevaron la ventaja en el primer partido.

Saprissa 2-2 Pumas UNAM: ¡Partidazo en Tibás! La S corrió de atrás en el tanteador y, sin bajar los brazos, consiguió dar pelea en todo momento. Washington Corozo (28'), con un certero frentazo, hizo el primero de la visita. Pero Christian Bolaños (45+2'), quien casi mete un golazo de taco, lo empató de penal. Ya en el complemento, Juan Ignacio Dinenno (71') fusiló a Cruz. Empero, Bolaños (74') volvió a aparecer para aprovechar un rebote y dejar vivos a los morados.

Jueves 17 de febrero

Comunicaciones 1-0 Colorado Rapids: con justicia, los cremas fueron el único equipo de la región central que recabó un gane. Los últimos campeones de la Liga Concacaf fueron más que los rapids desde el pitazo inicial y, tras intentarlo en reiteradas oportunidades, concretaron en el cierre. Contreras se la jugó corta de tiro libre a Karel Espino (89'), quien sacó un zapatazo que se devió y terminó en el fondo de la red.

Motagua 0-0 Seattle Sounders: las águilas azules firmaron un buen primer tiempo, en donde pusieron en aprietos al Seattle —sobre todo a los 12', cuando Pereira estrelló su tiro en el travesaño tras el tiro de esquina de Elvir— y sufriendo, también, en más de una ocasión. En el complemento, sin embargo, se apagaron y le cedieron el dominio a la visita, que no supo herirlos.

+ Concachampions 2022: día, hora y sede de los juegos de vuelta de octavos de final

Martes, 22 de febrero de 2022

7:00 PM | CF Montreal (CAN) vs. Santos Laguna (MEX)

Saputo Stadium de Montreal, Canadá

9:15 PM | Club León (MEX) vs. CD Guastatoya (GUA)

Estadio León de Guanajuto, México

Miércoles, 23 de febrero de 2022

5:00 PM | New York City FC (USA) vs. Santos de Guápiles (CRC)

Yankee Stadium de Nueva York, Estados Unidos

7:15 PM | Colorado Rapids (USA) vs. Comunicaciones FC (GUA)

Dick's Sporting Goods Park de Colorado, Estados Unidos

9:30 PM (9:30 PM) | Pumas UNAM (MEX) vs. Deportivo Saprissa (CRC)

Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, México

Jueves, 24 de febrero de 2022

7:30 PM | Cruz Azul (MEX) vs. Forge FC (CAN)

Estadio Azteca de Ciudad de México, México

9:45 PM (7:45 PM) | Seattle Sounders FC (USA) vs. FC Motagua (HON)

Lumen Field de Seattle, Estados Unidos

*Horario de Centroamérica (la CONCACAF puede cambiarlo)