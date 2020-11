Concachampions 2020: cómo, dónde y cuándo vuelve la Liga de Campeones de la Concacaf

¡Vuelve la Concachampions! La Concacaf anunció en horas de la mañana de este lunes todos los detalles que deben saber los fanáticos para el retorno del torneo más importante a nivel clubes de la región. Fechas, etapas, cruces, horas, sede y reglamentación. Todo esta en el comunicado.

Las vueltas de los cuartos de final (salvo LAFC vs. Cruz Azul que no se llegó a disputar la ida); las semifinales y la final se desarrollarán entre el 15 y el 22 de diciembre, en una sede centralizada en Estados Unidos. Todo será a partido único, y no habrá alargue en caso de empate salvo por la final (se irá directamente a penales en las otras instancias, salvo en cuartos si prevalece el gol "visitante").

¿Cuando se jugarán los cuartos de final y cómo?

Cuartos de final: se jugarán el 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul

Antes de la suspensión del torneo, en tres de las cuatro llaves se llevaron a cabo los partidos de ida, por lo que tendrán su correspondiente revancha con la regla del gol visitante incluido. Como expresamos anteriormente, en caso de empate en el global e inexistencia de ventaja en la ley mencionada, se procederá directamente a los penales. En el caso de LAFC contra Cruz Azul, será con partido único y tiro desde los 12 pasos si existe igualdad.

¿Cuando se jugarán las semifinales y cómo?

Semifinales: se jugarán el 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Ambos encuentros se jugarán a partido único, en la mencionada sede en Estados Unidos. En caso de igualdad al final de los 90 minutos, se procederá a lanzamientos desde el punto penal de forma directa. Los dos equipos que salgan airosos de sus respectivos cruces deberán verse las caras en la gran final.

¿Cuando se jugará la final y cómo?

Final: se jugarán el 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

Como ya hemos mencionado, el trascendental encuentro por el título ocurrirá en Estados Unidos, en un lugar a confirmar en las próximas semanas. Si al cabo de 90 minutos el duelo no arroja un vencedor, continuará con la prórroga de 30 minutos. Si el marcador sigue igualado, habrá penales para definir al campeón.