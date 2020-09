Chirinos confía: "Nosotros podemos ser campeones de la Concachampions"

La pandemia provocó que Olimpia no pudiera seguir con su buena racha en la Liga de Campeones. Los dirigidos por Pedro Troglio habían eliminado a Seatle y le ganaron por 2 a 1 de visitante la ida de los cuartos de final a Montreal Impact. Su paso a las semifinales parecía casi hecho, pero la suspensión y la inactividad pone en duda que puedan sostener el resultado cuando se reanude la competición de Concacaf.

Sobre todo esto, Michaell Chirinos habló en una entrevista con el medio Mi Pasión y se mostró confíado para la vuelta de copa: “Nosotros podemos ser campeones de la Liga de Campeones, si repetimos las actuaciones que tuvimos contra los clubes de Estados Unidos seguro clasificamos a semifinales, le hemos perdido el miedo a los grandes clubes de México y USA”.

Además, habló de como viene siendo los entrenamientos al mando del estratega argentino: “La pretemporada ha sido muy exigente, el cuerpo técnico nos quiere a todos en optimas condiciones, me siento feliz porque hace años no hacia una pretemporada completa y esto me va servir mucho para alcanzar mi mejor nivel”.

Para finalizar, habló sobre como se encuentra él, tras estar tanto tiempo parado sin jugar ni entrenar: “Troglio está muy satisfecho con lo que he mostrado en la pretemporada y así me lo hace ver, estuve cuidándome mucho durante el confinamiento, el torneo anterior regalé muchas cosas por no saber llevar algunas situaciones de vida”.

Es claro que el partido de vuelta no será nada fácil para Olimpia. El equipo de la MLS va a llegar con varios partidos jugados y con mucha continuidad. Los hondureños no juegan hace más de 6 meses y solo tienen algunas semanas de entrenamientos. Deberán mostrar la fuerza catracha para poder quedarse con el pasaje a las semifinales.