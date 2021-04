PSG vs. Racing: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Keylor Navas en el partido de hoy por la jornada 32 de la Ligue 1

Con la idea de volver a subirse a lo más alto de la Ligue 1, el PSG visita al Racing de Estrasburgo. El equipo de Keylor Navas viene de perder contra el Lille, actual líder del torneo, en la pasada jornada de la liga francesa, pero consiguió un gran resultado por Champions League. Los parisinos ganaron de visitante 3-2 al Bayern Munich y se ilusionan con dejar afuera al último campeón de la competición, que les ganó la final a ellos. El guardameta tico fue una de las grandes figuras del partido.

PSG vs. Racing: Cómo llegan los parisinos

PSG viene de ganar un partido muy importante en Alemania ante el Bayern Munich con Keylor Navas como gran figura. Los parisinos quieren la triple corona, pero por el torneo vienen teniendo una irregular temporada. En la fecha anterior cayeron contra el actual líder y empiezan a alejarse de la posibilidad de quedarse con la liga.

PSG vs. Racing: Cómo llegan los locales

Racing ha logrado alejarse de los últimos puestos y empieza a respirar más tranquilo. En la jornada anterior vencieron 3-2 al Bordeaux de visitante y ya no piensan en perder la categoría. Ya fuera de la pelea por no descender y de las copas, no se juegan mucho en estas últimas jornadas.

PSG vs. Racing: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El duelo se llevará a cabo mañana, sábado 10 de abril, desde las 9 AM de Centroamérica en el Stade de la Meinau. El mismo podrá verse por televisión mediante ESPN Play. El árbitro del compromiso será Jéremie Pignard, quien será el encargado de impartir justicia.