Carlos de los Cobos no continuaría como entrenador de la Selecta

Momentos críticos son los que se viven en este momento en El Salvador. La goleda por 6-0 contra Estados Unidos puso a Carlos de los Cobos en la cuerda floja. El estratega mexicano salió hablar con la prensa e intentó relativizar la derrota y justificar el flojo nivel presentado por la mayor en el encuentro ocurrido en el estadio del Inter de Miami.

Pese a todo esto, el entrenador insistió que no iba a renunciar, pero terminaría siendo separado por la FESFUT. Así lo confirmó el periodista Eugenio Calderón en el programa Guiri al Aire. Él contó que hubo una reunión el jueves en la federación y los directivos votaron para determinar el futuro del actual DT. La mayoría terminó eligiendo el despido del ex-Querétaro.

"Este próximo lunes se reúnen para analizar con el técnico una salida. Cuáles son los términos más próblemáticos. Para varias, don dinero. Si la federación le da el tevas al técnico mexicano Carlos de los Cobos eso tiene un costo. Tiene 400 mil razones. Se va a buscar que él acepte el pago o la cancelación con dos meses", declaró el periodista.

���� Carlos de los Cobos comparó la goleada ante los juveniles de Estados Unidos con la derrota del Barca ante el Bayern:



��️ "No podemos hacer un drama por algo que pasa en el fútbol y le pasa a cualquiera. Le pasó al Barcelona, son las cosas que pasan en este deporte" pic.twitter.com/xiJe3Hgahj — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) December 11, 2020

Y agregó Calderon: "Hay una amplia mayoría de las organizaciones de fútbol y de los personeros del fútbol salvadoreño para que el lunes se anuncie que el técnico Carlos de los Cobos no va más con la selección absoluta. También se le va a exigir a la federación un cambio no solo de técnico si no en el manejo".

Si se termina confirmando esta decisión por parte de la FESFUT entraremos en una fuerte disputa entre ellos y de los Cobos. El estratega mexicano no quiere irse, ve injusto tener que marcharse con solo dos partidos jugados durante este año y solo poco meses del comienzo de las Eliminatorias. En total, dirigió 22 partidos de los que ganó 14, empató 1 y perdió 7.