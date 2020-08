Alianza confirmó arranque de pretemporada de cara al Apertura 2020

El fútbol en Centroamérica ha estado muy golpeado debido a la pandemia del Coronavirus, de hecho son muy pocos los países que todavía no conocen una fecha exacta para regresar a sus actividades correspondientes. Costa Rica en principio iniciaría el Torneo Apertura este 16 de agosto, pero no es le mismo caso para El Salvador, quien todavía no tiene una fecha estipulada.

Para El Salvador el regreso el fútbol local todavía no está definido. Para el mes de septiembre las autoridades presumen que pudiera estar de vuelta el balompié nacional. Sin embargo, mientras no existe un acuerdo entre todas las partes, no será un hecho. Recordemos que la situación del COVID-19 y la consecuencias negativas económicas, han atrasado todo.

Nuestro presidente @FitoSalume se reunió este día vía zoom con @DTJuanCortes Milton “El Tigana” Meléndez y miembros de la junta directiva para CONFIRMAR la fecha de inicio de la pretemporada arrancando de manera virtual el próximo Lunes 10 de agosto.������#AlianzaFC��️ pic.twitter.com/HKsmQ4zCLO — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) August 3, 2020

Además, mientras se solventa esta situación el conjunto de Alianza confirmó a través de sus redes sociales que dará inicio a la pretemporada de cara a este próximo torneo, pero debido a la situación será de manera virtual hasta los momentos.

Sin embargo, los equipos no se han quedado de brazos cruzados y han estado trabajando en sus plantillas durante este tiempo. Esta semana, Alianza cofirmó a su nuevo entrenador. El técnico español Juan Cortés por un año tras dejar al 11 Deportivo y para tratar de llevar nuevamente al club de la capital salvadoreña al título.