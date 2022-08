Alajuelense vs Águila se medirán en la vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022. Entérese día, horario, canal de TV y streaming para verla EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Alajuelense vs Águila: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el juego de vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022

Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Club Deportivo Águila este martes 2 de agosto por el partido de vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022. Encuentro que definirá la serie tras el empate 1-1 que protagonizaron en San Miguel. Resultado que obliga a los emplumados a buscar el gane, mientras que a la Liga le bastaría con otro empate por la mínima debido al gol de visita para avanzar a los octavos de final.

Alajuelense vs Águila: cuándo juegan, a qué hora y por qué canal ver el partido en Centroamérica

Alajuelense y Águila jugarán la vuelta de la ronda preliminar mañana, martes 2 de agosto, a partir de las 6:00 p.m. de Costa Rica (7:00 de Panamá), en el Estadio Ricardo Saprissa de Tibás. Dicho compromiso podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO en toda la región mediante los siguientes canales.

Costa Rica: Star+ y ESPN 4

Star+ y ESPN 4 El Salvador: Star+ y ESPN 4

Star+ y ESPN 4 Guatemala: Star+ y ESPN 4

Star+ y ESPN 4 Honduras: Star+ y ESPN 4

Star+ y ESPN 4 Nicaragua: Star+ y ESPN 4

Star+ y ESPN 4 Panamá: Star+ y ESPN 4

Star+ y ESPN 4 Estados Unidos: ViX

Alajuelense vs Águila: resumen de la ida de la ronda preliminar

Alajuelense vs Águila: cómo llegan los manudos

La Liga comenzó la temporada a la altura de lo que se le exige, venciendo 2-0 a Santos de Guápiles, 4-0 a Guanacasteca y rescatando un empate in extremis ante Águila gracias a la "palomita" de Bryan Samir Félix, premio a la insistencia. Sin embargo, el fin de semana recibió un duro golpe ante Herediano, que la goleó 3-0 en los debuts de Coito y Blackburn como erizos. "Reconocemos que el rival fue superior, no hay excusas. Pero tampoco vamos a hacer un drama: hay que levantarse y cambiar el chip", aseguró Bryan Ruiz, calmando las aguas.

Alajuelense vs Águila: cómo llegan los emplumados

Queda lejano en la memoria el debut de Águila, con derrota 2-1 ante Once Deportivo, en la Liga Mayor. El fútbol profesional cuscatleco entró en cese desde entonces debido a las acusaciones que recaen sobre la FESFUT y la sanción que le impuso el TDEA. Pese a ello, el Francisco Barraza, que se estrenó en un torneo de la Concacaf, fue testigo de cómo los emplumados incomodaron y dañaron a la Liga. Empero, el golazo de Luis Acuña no alcanzó. Y ahora el conjunto de Agustín Castillo quiere romper una "maldición" en la SCL: ningún equipo salvadoreño pasó de ronda tras no haber ganado su juego de ida como local.