La Concacaf anunció de manera oficial a través de un comunicado que la Selección de Nicaragua no estará en la Copa Oro 2023, debido a que incumplió con normativas del reglamento establecido en donde el futbolista es el Richard Rodríguez Álvez es el gran protagonista de toda esta ecuación.

Recordemos que según el comunicado de Concacaf esta decisión se tomó debido a que el combinado nicaragüense realizó un conjunto de infracciones reiteradas al Reglamente sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. En específico, alinearon en ocho partidos a Richard Rodríguez Álvez, jugador que no era elegible en ese momento.

¿Quién es Richard Rodríguez Álvez?

El lateral nació en Uruguay en 1992 y llegó al fútbol centroamericano en 2015. No cumplía con ninguna de las condiciones para representar a un país: no había nacido en el territorio en cuestión, no tiene padres biológicos de Nicaragua y tampoco vivió al menos cinco años continuos en tierras pinoleras. No había motivo para convocarlo.

Richard Rodríguez ahora juega en el Club Liberia de Costa Rica, donde fue nombrado el mejor extranjero de la Liga de Ascenso. Desde ahí, Rodríguez se notó sorprendido tras esta postura de Concacaf mencionando lo siguiente: “Ellos me contactan para adoptar la nacionalidad en 2017, me hicieron la oferta para ir al Real Estelí y además jugar en la selección y opté por decirles que sí”, afirmó el jugador.

Además, Rodríguez habría vivido en Nicaragua por cinco años, pero no consecutivos, pues en 2019 jugó en Paraguay. Aunque el caso deportivo habría prescrito, la violación a la legislación fue continua, lo que obliga a CONCACAF a entrar de oficio en el caso determinando la eliminación de Nicaragua de la próxima Copa Oro y descendiendo a esta selección de la Liga A de la Nations League a la cual había accedido.