La noche de este lunes la Concacaf anunció de manera oficial a través de un comunicado que la Selección de Nicaragua no estará en la Copa Oro 2023, debido a que incumplió con normativas del reglamento correspondiente. Y ante este escenario, esta será la selección que reemplazará a los pinoleros en dicha competición.

A pesar de esto, la Fenifut anunció en un comunicado que presentó de forma inmediata una apelación por las sanciones de Concacaf y demandó “que tal y como establece el reglamento se reúna de manera inmediata su Comité de Apelaciones para la debida revisión del caso”. Habrá que esperar si hay alguna respuesta positiva, pero todo indica que no habrá vuelta atrás.

La Selección que reemplazará a Nicaragua en la Copa Oro 2023

El lugar de Nicaragua en la Copa Oro 2023 será tomado por el equipo mejor clasificado del resto de selecciones de la Liga B de la Liga de Naciones: Trinidad y Tobago. Además, el lugar de los trinitarios será tomado por Antigua y Barbuda que jugará este viernes 16 de mayo en Fort Lauderdale, ante Guadalupe, en la Ronda Uno.

Dicha decisión se tomó debido a que el combinado nicaragüense realizó un combinado de infracciones reiteradas al Reglamente sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. En específico, alinearon en ocho partidos a Richard Rodríguez Álvez, jugador que no era elegible en ese momento.

El lateral nació en Uruguay en 1992 y llegó al fútbol centroamericano en 2015. No cumplía con ninguna de las condiciones para representar a un país: no había nacido en el territorio en cuestión, no tiene padres biológicos de Nicaragua y tampoco vivió al menos cinco años continuos en tierras pinoleras. No había motivo argumento para convocarlo.