La noticia que sacudió a toda Centroamérica sin duda se conoció desde Nicaragua cuando se confirmó que no estará en Copa Oro 2023. Así lo anunció de manera oficial la Concacaf a través de un comunicado en la noche de este lunes. De inmediato los distintos medios de comunicación de todas partes del mundo comenzaron a reaccionar tras este impactante hecho, sobre todo para el fútbol nicaragüense.

Dicha decisión se tomó debido a que el combinado nicaragüense realizó un combinado de infracciones reiteradas al Reglamente sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. En específico, alinearon en ocho partidos a Richard Rodríguez Álvez, jugador que no era elegible en ese momento.

El lateral nació en Uruguay en 1992 y llegó al fútbol centroamericano en 2015. No cumplía con ninguna de las condiciones para representar a un país: no había nacido en el territorio en cuestión, no tiene padres biológicos de Nicaragua y tampoco vivió al menos cinco años continuos en tierras pinoleras. No había motivo argumento para convocarlo.

Reacción de la prensa internacional

Recordemos que la Selección de Nicaragua estaba preparando la Copa Oro 2023 en Sudamérica, donde estaría enfrentando este miércoles 14 de junio a Uruguay y el domingo 18 en Asunción a Paraguay. Ahora con esto, evidentemente el panorama cambió radicalmente para los pinoleros.