Por unos instantes, Byron Bonilla tuvo en sus manos —o mejor dicho, en su botín derecho— la ilusión de todo un país. La espera por la ejecución del dudoso penal que sancionó Matamoros al minuto 80 no ayudó a aliviar la tensión. Los cuatro pasos de carrera y la posterior definición a lo Panenka, que por poco ataja Tomás Romero, tampoco. Pero una vez la esférica tocó la red, el pueblo pinolero se desahogó con un grito que tenía atascado hace 81 años.

La Selección de Nicaragua venció 1-0 a El Salvador por primera vez en su historia. Triunfo merecido por el nivel de juego que exhibieron los pupilos de Marco "El Fatasma" Figueroa. En la primera mitad, Mathias Belli fue el alma del onceno. Y Bonilla, que comenzó el juego errático, recuperó su nivel para la segunda mitad pese a la inactividad.

"El equipo y el país merecían ganar sea quien sea que lo lanzara. Al final decidimos que lo tirara yo. Siempre he sido un jugador loco, me gusta hacer las cosas diferentes y me agarré los huevos. Algún día no me van a salir las cosas, pero siempre lo daré todo (...) La forma de marcarlo es como juego yo. Pensé que así iba a caer así y cayó", aseguró el futbolista de Real Estelí.

Byron Bonilla tiene un antecedente previo definiendo de esta forma. Fue en la goleada 4-0 que le propinó Nicaragua a Dominica en la Liga de Naciones 2019, juego en el cual el granadino marcó un doblete. "No pensé que lo iba a fallar, tampoco voy a ser hablador de decir que la iba a meter seguro porque en un penalti es 50 y 50 para el tirador y el arquero. Cuando la tocó el portero y la fuerza del cuerpo se lo llevó al césped, todo se me olvidó", comentó.

Guatemala, el próximo desafío

La Azul y Blanco disputará su último amistoso del año este sábado 19 de noviembre, cuando se enfrente a Guatemala en Carson, California. Figueroa contó que contará con 17 jugadores debido a que la mayoría de los futbolistas no pudieron obtener la visa norteamericana. Además, destacó el compromiso de sus seleccionados, ya que la mayoría de ellos se habían quedado varados en Irán y otros estaban de regreso en ese momento.