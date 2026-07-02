¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Espen Eskås

Le dieron uno de los partidos más bravos de los 16avos de final. Enfrente tendrá a figuras como Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Espen Eskås será el árbitro principal del partido entre Portugal y Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 2 de julio en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field.

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La designación pone a un juez noruego al frente de un cruce europeo con mucha experiencia en cancha. Portugal llega con una generación cargada de talento y con Cristiano Ronaldo como nombre central; Croacia, en cambio, sostiene su identidad competitiva alrededor de futbolistas acostumbrados a partidos grandes.

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Para Eskås, el desafío será administrar un partido con dos selecciones UEFA, mucho oficio, posibles tramos de posesión larga y duelos fuertes en mitad de cancha.

Quién es Espen Eskås, árbitro de Portugal vs. Croacia

Espen Eskås es un árbitro noruego nacido el 24 de junio de 1988 en Oslo, Noruega. Es internacional FIFA desde 2017 y dirige habitualmente en la Eliteserien, la primera división del fútbol noruego.

Su crecimiento dentro del arbitraje europeo fue sostenido. Además de su recorrido en Noruega, fue sumando designaciones en competiciones de UEFA, incluidos partidos de Champions League, Europa League, clasificatorias europeas y torneos juveniles.

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Eskås forma parte del grupo de árbitros europeos que llegó al Mundial 2026 con proyección internacional y experiencia en partidos de alta exigencia. Su estilo suele asociarse con una conducción ordenada, de bajo perfil y con atención al ritmo del juego.

Para un duelo como Portugal vs. Croacia, esa lectura puede ser clave. No se trata solo de controlar faltas: también deberá manejar pausas, reclamos, disputas tácticas y momentos de tensión en un partido con dos selecciones de mucha jerarquía.

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Antecedentes internacionales de Espen Eskås

Espen Eskås llegó al Mundial 2026 con antecedentes fuertes en torneos FIFA y UEFA.

En 2023 dirigió la final del Mundial Sub-17 entre Francia y Alemania, una designación que impulsó su perfil internacional. También tuvo actividad en torneos europeos de clubes y selecciones, con partidos de Champions League y compromisos clasificatorios.

En el Mundial 2026, Eskås ya tuvo actividad antes de Portugal vs. Croacia: dirigió Uruguay vs. Cabo Verde, por el Grupo H, un partido que terminó 2-2 y que tuvo un contexto de mucha tensión por la necesidad de ambos equipos de sumar.

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El cruce entre portugueses y croatas será su primera designación en una fase eliminatoria de esta Copa del Mundo. La exigencia cambia por completo: en 16avos no hay margen de recuperación y cualquier decisión fuerte puede modificar el destino de una selección.

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Por qué Portugal vs. Croacia puede exigir al árbitro

El partido puede tener muchos tramos de control, pausa y contacto.

Portugal intentará imponer su jerarquía ofensiva, con futbolistas capaces de desequilibrar por dentro y por fuera. Si logra instalarse en campo rival, Croacia deberá defender con precisión para no regalar faltas cerca del área.

Croacia, por su parte, puede buscar un partido de ritmo más controlado. Su mediocampo tiene experiencia para manejar tiempos, cortar avances y llevar el cruce a una zona más estratégica. Ese tipo de desarrollo puede generar faltas tácticas, discusiones y muchas acciones al límite en mitad de cancha.

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Para Eskås, la clave será marcar un criterio claro desde el inicio. Deberá permitir el juego cuando el contacto sea normal, pero cortar a tiempo si el partido empieza a llenarse de interrupciones o protestas.

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Cuerpo arbitral de Portugal vs. Croacia

El equipo arbitral de Portugal vs. Croacia tendrá conducción noruega.

Árbitro principal: Espen Andreas Eskås (Noruega).

Espen Andreas Eskås (Noruega). Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega).

Jan Erik Engan (Noruega). Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega).

Isaak Bashevkin (Noruega). Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica).

Abongile Tom (Sudáfrica). VAR: Jarred Gillett (Australia).