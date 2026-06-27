En qué estadio juegan Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Panamá cierra su participación en el Mundial 2026 contra Inglaterra. Los canaleros quiere repetir lo de Rusia 2018 y marcarle a los ingleses.

Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido con realidades muy diferentes para ambos.

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El encuentro se jugará en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Se trata de una de las sedes más importantes del torneo, no solo por su capacidad, sino también porque será el estadio de la final del Mundial 2026.

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Inglaterra llega con 4 puntos, después de vencer a Croacia y empatar con Ghana. Panamá, en cambio, perdió sus dos primeros partidos y ya no tiene chances de avanzar, aunque buscará cerrar su Mundial con una actuación fuerte y, sobre todo, sumar su primer punto histórico en una Copa del Mundo.

Dónde juegan Panamá vs. Inglaterra

El partido entre Panamá e Inglaterra se disputará en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey.

Aunque muchas veces se lo asocia con Nueva York por su cercanía con Manhattan, el estadio se encuentra del otro lado del río Hudson, dentro del complejo deportivo de Meadowlands. Esa ubicación lo convierte en una sede de fácil conexión con Nueva York, Nueva Jersey y buena parte de la costa este de Estados Unidos.

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El recinto fue inaugurado en 2010 y es la casa de los New York Giants y los New York Jets, dos franquicias de la NFL. Para el Mundial 2026, tendrá un rol central: además de recibir partidos de fase de grupos y cruces de eliminación directa, será el estadio de la final del 19 de julio.

Para Panamá, jugar allí tiene un valor especial. Lo hará en una zona con presencia de comunidad centroamericana y frente a una de las selecciones más fuertes del torneo.

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Características del New York New Jersey Stadium

El MetLife Stadium es uno de los recintos más grandes del Mundial 2026. Tiene una capacidad cercana a los 82.500 espectadores, varios niveles de tribunas, suites, zonas premium y una estructura preparada para eventos deportivos y espectáculos masivos.

Además de partidos de NFL, el estadio recibió amistosos internacionales, encuentros de clubes europeos, partidos de selecciones, finales y conciertos de gran escala. Esa experiencia en eventos multitudinarios fue una de las razones por las que FIFA lo eligió como una de las sedes principales del torneo.

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Para la Copa del Mundo, una de las adaptaciones más importantes fue el cambio de superficie. El MetLife Stadium utiliza habitualmente césped sintético para la NFL, pero para el Mundial se instaló césped natural, una exigencia clave para los partidos del torneo.

También se realizaron ajustes vinculados a las dimensiones del campo de juego. Una cancha de fútbol necesita más ancho que una de fútbol americano, por lo que el estadio debió adaptar sectores cercanos al campo para cumplir con los estándares de FIFA.

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Otro dato importante es que el estadio no tiene techo retráctil ni cubierta completa. Por eso, el partido se jugará a cielo abierto y las condiciones del clima en Nueva Jersey pueden influir tanto en el desarrollo del encuentro como en la experiencia del público.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el New York New Jersey Stadium

El New York New Jersey Stadium recibe ocho partidos en el Mundial 2026, incluidos cinco de fase de grupos, dos cruces de eliminación directa y la final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Brasil 1-1 Marruecos — Grupo C, 13 de junio.

— Grupo C, 13 de junio. Francia 3-1 Senegal — Grupo I, 16 de junio.

— Grupo I, 16 de junio. Noruega 3-2 Senegal — Grupo I, 22 de junio.

— Grupo I, 22 de junio. Ecuador 2-1 Alemania — Grupo E, 25 de junio.

— Grupo E, 25 de junio. Panamá vs. Inglaterra — Grupo L, 27 de junio.

— Grupo L, 27 de junio. 16avos de final — 30 de junio.

— 30 de junio. Octavos de final — 5 de julio.

— 5 de julio. Final del Mundial 2026 — 19 de julio.

Panamá busca su primer punto en un Mundial

Panamá llega a la última fecha sin chances de clasificación, pero con una motivación concreta: sumar su primer punto en la historia de los Mundiales.

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La selección canalera perdió 1-0 contra Ghana en su debut y luego cayó 1-0 frente a Croacia, resultados que la dejaron sin margen antes de enfrentar a Inglaterra. Aun así, el equipo de Thomas Christiansen todavía tiene algo importante por jugar.

Después de su debut mundialista en Rusia 2018 y de esta segunda participación en 2026, Panamá sigue buscando ese punto que marcaría otro hito para su fútbol. Contra Inglaterra, el desafío es máximo, pero también lo es la oportunidad de cerrar con orgullo.

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Inglaterra quiere asegurar el primer lugar

Inglaterra llega mejor ubicada y con la clasificación muy cerca, aunque todavía necesita ordenar su cierre de grupo.

El equipo de Thomas Tuchel venció 4-2 a Croacia en la primera fecha y después empató 0-0 con Ghana. Con esos resultados, suma 4 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el primer lugar del Grupo L.

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Ante Panamá, Inglaterra parte como favorita. Sin embargo, el objetivo no será solo ganar: también buscará hacerlo con una actuación convincente, después de dejar dudas en el empate ante Ghana.

Datos de Panamá vs. Inglaterra

Partido: Panamá vs. Inglaterra.

Panamá vs. Inglaterra. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: L.

L. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey.

East Rutherford, Nueva Jersey. Estadio: MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium.

MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium. Capacidad: cerca de 82.500 espectadores.

cerca de 82.500 espectadores. Contexto: Inglaterra busca asegurar el liderato; Panamá intenta sumar su primer punto histórico en un Mundial.