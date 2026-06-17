¿Por qué no está jugando Trent Alexander-Arnold en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

El lateral derecho de Real Madrid no está en el debut de Inglaterra ante Croacia en el Grupo L.

Trent Alexander-Arnold no juega en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026 porque no fue convocado por Thomas Tuchel para el torneo. El futbolista de Real Madrid quedó fuera de la lista de 26 y, por eso, tampoco aparece entre los suplentes en el debut inglés del Grupo L en Dallas.

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Una decisión deportiva de Tuchel

La ausencia de Trent responde a una decisión del entrenador. Tuchel ya había dejado claro en convocatorias anteriores que la elección pasaba por criterios futbolísticos y por el armado del grupo. Aunque reconoció la calidad del ex Liverpool, no lo incluyó en la nómina final para la Copa del Mundo.

En el estreno ante Croacia, Inglaterra formó con Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa y Nico O’Reilly en defensa. El lugar de lateral derecho quedó para James, una de las piezas de confianza de Tuchel, mientras que Djed Spence aparece como otra opción natural para ese sector.

Alexander-Arnold no fue convocado al Mundial 2026 (Getty Images).

El caso se volvió más visible por la lesión de Tino Livramento. El lateral de Newcastle sufrió un problema muscular en el gemelo durante un entrenamiento y quedó descartado del Mundial justo antes del debut. Esa baja abrió la pregunta sobre una posible vuelta de Alexander-Arnold, pero Tuchel eligió llamar a Trevoh Chalobah como reemplazante.

La decisión confirmó que Trent estaba bastante atrás en la consideración del cuerpo técnico, que priorizó a futbolistas que habían participado con más continuidad en sus últimos campamentos y que encajaban mejor en la estructura defensiva que quería para el torneo.

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Su presente en Real Madrid

Alexander-Arnold llegó al Mundial 2026 como una de las ausencias más fuertes de Inglaterra. Tiene 27 años, viene de dejar Liverpool y atraviesa su primera etapa en Real Madrid, club al que se incorporó después de una carrera completa en Anfield, donde ganó Premier League, Champions League y otros títulos importantes.

El lateral de 27 años se unió al Real Madrid en 2025 (Getty Images).

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Su perfil siempre lo hizo un jugador particular para la selección inglesa. Como lateral derecho, ofrece pase largo, centros y conducción interior, pero también genera debates por el equilibrio defensivo. Con Inglaterra, ese debate se mantuvo durante años, primero con Gareth Southgate y ahora con Tuchel.

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Ante Croacia, Inglaterra empezó el torneo con Harry Kane como capitán y con Anthony Gordon y Noni Madueke como extremos, además de Jude Bellingham por detrás del nueve. En ese contexto, Tuchel eligió una defensa más tradicional, con James desde el inicio y sin Alexander-Arnold en la convocatoria.

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En síntesis