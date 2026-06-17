¿Por qué Harry Maguire no juega con Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

El ex capitán de Inglaterra no juega ante Croacia por la apertura del Grupo L del Mundial 2026.

Harry Maguire no juega con Inglaterra ante Croacia por el Mundial 2026 porque quedó fuera de la lista definitiva de Thomas Tuchel. El defensor de Manchester United no viajó con la delegación inglesa a Norteamérica y, por eso, tampoco aparece entre los suplentes en el debut del Grupo L.

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La decisión de Thomas Tuchel

La ausencia de Maguire fue una de las más fuertes en la convocatoria inglesa. Tuchel decidió no incluirlo entre los 26 jugadores para el torneo, pese a que el central venía con actividad en Manchester United y era uno de los nombres de más recorrido internacional dentro de la generación reciente de Inglaterra.

El entrenador explicó la decisión desde el armado del plantel: Tuchel priorizó a defensores que venían formando parte de su proceso y que participaron con mayor continuidad en la etapa previa al Mundial. También pesó el equilibrio general de la lista, con varios futbolistas capaces de cubrir más de una posición en la línea defensiva.

Maguire pasó de ser el capitán de los Tres Leones a quedar fuera de los planes de su entrenador (Getty Images).

Maguire recibió la noticia antes del anuncio oficial y expresó su decepción en redes sociales. El zaguero aseguró estar “devastado” por quedarse afuera, una reacción esperable para un futbolista que fue titular en torneos grandes con Inglaterra y que acumuló años como pieza importante en la selección.

En el estreno ante Croacia, Tuchel eligió una defensa con Reece James, John Stones, Ezri Konsa y Nico O’Reilly. La baja de Tino Livramento por lesión abrió una plaza de último momento, pero el técnico llamó a Trevoh Chalobah como reemplazante.

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Su presente en Manchester United

Maguire tiene 33 años y sigue en Manchester United, club al que llegó en 2019 desde Leicester City. En enero de 2026 renovó su contrato hasta 2027, después de recuperar protagonismo en Old Trafford. Antes de la convocatoria mundialista, había sido titular en buena parte de los últimos partidos de Premier League del equipo.

Con Inglaterra debutó en 2017, fue titular en el Mundial de Rusia 2018, llegó a la final de la Euro 2020 y también integró el plantel mundialista de Qatar 2022. En la Euro 2024 no pudo estar por lesión, algo que interrumpió una etapa en la que había sido casi fijo para Gareth Southgate.

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Maguire fue una de las ausencias sorpresa de Thomas Tuchel para el Mundial (Getty Images).

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Con Tuchel, Maguire jugó por última vez con Inglaterra en marzo de 2026, pero no logró sostener un lugar en la consideración final del entrenador. Para la Copa del Mundo, el cuerpo técnico eligió una estructura defensiva distinta y apostó por otros perfiles.

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En síntesis