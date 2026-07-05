En qué estadio juegan Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Quedó todo listo para el partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el New York/New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

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El partido será el primero de la jornada dominical y pondrá frente a frente a dos selecciones con realidades muy distintas, pero con figuras de enorme peso. Brasil llega como ganadora del Grupo C y después de eliminar a Japón en los 16avos. Noruega, por su parte, atraviesa su mejor Mundial en décadas, impulsada por Erling Haaland y por una victoria ajustada ante Costa de Marfil.

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El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de México vs. Inglaterra, por lo que el duelo en Nueva Jersey puede dejar armado uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda.

Dónde juegan Brasil vs. Noruega

El partido entre Brasil y Noruega se disputará en el New York/New Jersey Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el MetLife Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan. Es la casa de los New York Giants y los New York Jets, dos franquicias de la NFL, y uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos.

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El MetLife Stadium fue inaugurado en 2010 y reemplazó al viejo Giants Stadium. Desde entonces recibió partidos de fútbol americano, conciertos, encuentros internacionales de fútbol, eventos masivos y hasta finales de torneos internacionales.

Para Brasil vs. Noruega, el escenario tendrá un peso adicional: será el penúltimo partido mundialista en esta sede antes de la gran final del 19 de julio. Es decir, después de este cruce, el estadio volverá a abrir sus puertas en el torneo recién para definir al campeón del mundo.

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New York/New Jersey Stadium, la sede de la final del Mundial 2026

El New York/New Jersey Stadium es una de las sedes principales del Mundial 2026.

Su ubicación lo convierte en un punto estratégico: está en Nueva Jersey, pero conectado directamente con el área metropolitana de Nueva York. Eso le da al partido un marco global, con una enorme cantidad de turistas, comunidades migrantes y aficionados que llegan desde distintos puntos de Estados Unidos.

El estadio suele tener césped sintético para la NFL, pero fue adaptado para la Copa del Mundo con una superficie natural y modificaciones en el campo de juego. FIFA exige dimensiones, condiciones de césped, zonas operativas, espacios de prensa, seguridad, hospitality y circulación de público bajo estándares específicos.

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Capacidad del New York/New Jersey Stadium para el Mundial 2026

El New York/New Jersey Stadium tiene una capacidad superior a los 80.000 espectadores para el Mundial 2026.

Es uno de los estadios más grandes del torneo y también uno de los más importantes por calendario. No solo recibe partidos de fase de grupos y cruces eliminatorios, sino también la final del Mundial 2026.

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La logística será uno de los puntos clave para los aficionados. El estadio no está en Manhattan, sino en East Rutherford, por lo que el acceso depende de trenes, buses, shuttles, autos particulares y servicios especiales de día de partido.

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Para Brasil vs. Noruega, el marco promete ser enorme. La Verdeamarela siempre moviliza público en cualquier sede del mundo, mientras que los Vikingos llegan con el atractivo de Erling Haaland y con una campaña que volvió a ponerla en el centro del fútbol internacional.

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Los partidos del Mundial 2026 en el New York/New Jersey Stadium

El New York/New Jersey Stadium tendrá ocho partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, un cruce de 16avos de final, este partido de octavos de final y la final.

Los partidos programados en esta sede son:

Brasil 1-1 Marruecos — Grupo C.

— Grupo C. Francia 3-1 Senegal — Grupo I.

— Grupo I. Noruega 3-2 Senegal — Grupo I.

— Grupo I. Ecuador 2-1 Alemania — Grupo E.

— Grupo E. Inglaterra 2-0 Panamá — Grupo L.

— Grupo L. Francia 3-0 Suecia — 16avos de final.

— 16avos de final. Brasil vs. Noruega — Octavos de final, 5 de julio.

— Octavos de final, 5 de julio. Final del Mundial 2026 — 19 de julio.

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Brasil llega tras sufrir ante Japón

Brasil avanzó a los octavos de final después de vencer 2-1 a Japón en los 16avos.

El equipo de Carlo Ancelotti tuvo que remontar un partido incómodo. Japón se puso en ventaja, pero Brasil reaccionó en el segundo tiempo y terminó clasificándose con un gol agónico de Gabriel Martinelli. Antes, Casemiro había marcado el empate.

En la fase de grupos, la Verdeamarela terminó primera del Grupo C. Empató 1-1 ante Marruecos, goleó 3-0 a Haití y cerró con otro 3-0 frente a Escocia.

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Brasil llega con jerarquía, pero también con advertencias. No dominó con comodidad ante Japón y ahora enfrentará a una Noruega que tiene menos historia mundialista, pero mucho poder ofensivo.

Noruega llega con Haaland como bandera

Noruega avanzó a los octavos después de eliminar a Costa de Marfil en los 16avos de final.

El equipo europeo ganó 2-1 en Dallas, con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. El delantero del Manchester City volvió a aparecer en un momento clave y sostuvo una campaña que ya es histórica para el fútbol noruego.

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En la fase de grupos, Noruega fue segunda del Grupo I. Debutó con una victoria 4-1 ante Irak, luego venció 3-2 a Senegal y cerró con una derrota 4-1 frente a Francia. Con 6 puntos, avanzó detrás de Les Bleus.

El dato más fuerte es el regreso noruego al primer plano mundialista. Después de 28 años sin jugar una Copa del Mundo, Noruega no solo volvió: ganó partidos importantes, superó una fase eliminatoria y ahora enfrentará a Brasil en uno de los estadios más imponentes del torneo.

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Datos de Brasil vs. Noruega