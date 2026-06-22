¿Por qué Aurélien Tchouaméni no juega hoy con Francia vs. Irak en el Mundial 2026?

Tchouaméni no está en el once titular de Francia, que este lunes enfrenta a Irak en su segundo partido del Grupo I con el objetivo de amarrar el boleto a la próxima ronda del Mundial 2026.

Ya está confirmada la alineación de la Selección de Francia, que este lunes medirá fuerzas con Irak en un partido clave para el Grupo I del Mundial 2026. Los galos necesitan ganar en Filadelfia para llegar a 6 puntos y dejar atrás al otro líder, la Noruega de Erling Haaland, metiéndole presión antes de su choque ante Senegal.

Por eso, una de las sorpresas en el once de Didier Deschamps es la ausencia de Aurélien Tchouaméni. El mediocampista de Real Madrid fue titular en el debut con triunfo 3-1 ante los senegaleses jugando la totalidad de los minutos. Aunque el seleccionador había señalado en la previa al duelo de la segunda fecha que haría cambios en el equipo.

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¿Por qué no juega Tchouaméni contra Irak?

Si bien no hubo reportes sobre una lesión, lo cierto es que Tchouaméni no trabajó a la par del grupo en el entrenamiento del domingo. Así las cosas, el motivo de su ausencia se debe a una decisión puramente técnica de Deschamps, quien recurrió a Manu Koné, volante de AS Roma, para reemplazarlo contra Irak.

La alineación de Francia contra Irak. (Foto: Equipe de France / X)

“A priori, no hay motivo de preocupación. Es cuestión de gestionar el equipo. El once que empezó tampoco puede jugar todos los partidos. Considero que en mi grupo hay una veintena que puede considerarse titular, lamentablemente solo hay once jugadores en el campo”, explicó el seleccionador francés sobre la situación de Tchouaméni.

Veremos si el futbolista de 26 años vuelve a ser titular este viernes 26 de junio, cuando Les Bleus se enfrenten a Noruega (1:00 p.m. de Centroamérica, 2:00 en Panamá) en su último y más complejo cotejo del Grupo I.

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Dónde ver Francia vs. Irak en Centroamérica