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¿Por qué no juega Desiré Doué en el partido de Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

Después de ser titular en el debut contra Senegal, Deschamps cambió de opinión con Doué para el segundo juego.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La figura del PSG se queda afuera del equipo contra Irak.
© Getty ImagesLa figura del PSG se queda afuera del equipo contra Irak.

Francia juega este lunes 22 de junio su segundo partido de la Copa del Mundo 2026 correspondiente al Grupo I. En el debut, los Azules se quedaron con los tres puntos contra Senegal tras ganar por 3-1 y hoy enfrentarán a Irak, que cayó ante Noruega.

En el primer juego, Didier Deschamps decidió que Desiré Doué, una de las grandes figuras que tiene el actual campeón de Champions, PSG, sea titular en su debut en un Mundial. Sin embargo, no ocurrió lo mismo para este segundo encuentro.

Doué no será desde la partida en Francia contra Irak por decisión técnica del seleccionador. En el primer partido, el extremo del PSG jugó gran parte del encuentro. Fue reemplazado sobre el final, a los 87′ precisamente, por Cherki.

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Ahora, después de haber jugado casi la totalidad contra Senegal, el número 20 será reemplazado por uno de sus compañeros en el PSG, Bradley Barcola, quien había ingresado al minuto 80 ante los senegaleses y anotó el segundo gol en la victoria.

El otro que no repetirá la titularidad es Aurélien Tchouaméni. El del Real Madrid no saldrá desde el arranque y será reemplazado en la mitad del campo por Manu Koné.

El 11 que eligió Deschamps en Francia vs. Irak

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digné; Adrien Rabiot, Manu Koné; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

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