En qué estadio juegan Australia vs. Egipto en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Una de las llaves más parejas entra en acción en el último día de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

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El partido abrirá la jornada mundialista del viernes, antes de Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor del duelo entre argentinos y caboverdianos.

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Australia llega como segunda del Grupo D, después de sobrevivir a una zona exigente con Estados Unidos, Turquía y Paraguay. Egipto, por su parte, fue segunda del Grupo G, invicta y con Mohamed Salah como gran referencia.

Dónde juegan Australia vs. Egipto

El partido entre Australia y Egipto se disputará en el Dallas Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el AT&T Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL, y uno de los recintos deportivos más reconocibles de Estados Unidos.

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El AT&T Stadium fue inaugurado en 2009 y desde entonces recibió Super Bowls, finales universitarias, conciertos, peleas de boxeo, eventos masivos y partidos internacionales de fútbol. Para el Mundial, vuelve a ocupar un lugar central: será una de las sedes con más partidos del torneo.

Para Australia vs. Egipto, el escenario tendrá un condimento especial. No será un duelo entre potencias tradicionales, pero sí un cruce de mucha tensión: dos selecciones que llegaron al mata-mata por caminos distintos y que ven una oportunidad concreta de meterse entre las mejores 16 del Mundial.

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Dallas Stadium, una sede gigante y de alto impacto

El Dallas Stadium es una de las sedes más imponentes del Mundial 2026.

Su rasgo más reconocible es el techo retráctil, que permite adaptar el recinto a las condiciones climáticas. En Texas, en pleno verano, ese detalle puede ser clave por las altas temperaturas y la humedad.

Otro elemento central es su enorme pantalla central suspendida sobre el campo, una de las más famosas del deporte estadounidense. El estadio fue diseñado para ofrecer una experiencia visual de gran escala, con tribunas amplias, zonas premium, suites, espacios de hospitalidad y una operación preparada para multitudes.

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Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de Dallas Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, debió adaptar su superficie de juego, ya que la Copa del Mundo exige condiciones específicas de campo y dimensiones para partidos de fútbol.

Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

El Dallas Stadium tiene una capacidad cercana a los 94.000 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo ubica como el estadio de mayor aforo del torneo.

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Más allá del número, el estadio se destaca por su escala. Todo en el recinto apunta a la espectacularidad: la pantalla central, el techo, las tribunas, los sectores premium y la posibilidad de recibir eventos de enorme convocatoria.

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También tiene un desafío logístico importante: está en Arlington, entre Dallas y Fort Worth, y no en el centro de Dallas. Por eso, el movimiento de aficionados depende mucho de buses, autos, shuttles y accesos organizados para días de partido.

Para Australia vs. Egipto, el marco puede jugar un papel relevante. En un estadio tan grande, el partido puede sentirse como una oportunidad histórica para dos selecciones que no siempre aparecen en rondas eliminatorias mundialistas.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Dallas Stadium

El Dallas Stadium tendrá nueve partidos en el Mundial 2026, incluidos los encuentros de fase de grupos que ya pasaron, dos cruces de 16avos de final, un partido de octavos de final y una semifinal.

Los partidos programados en esta sede son:

Corea del Sur 2-1 República Checa — Grupo A.

— Grupo A. Países Bajos 2-2 Japón — Grupo F.

— Grupo F. Inglaterra 4-2 Croacia — Grupo L.

— Grupo L. Argentina 2-0 Austria — Grupo J.

— Grupo J. Jordania vs. Argentina — Grupo J.

— Grupo J. Costa de Marfil 1-2 Noruega — 16avos de final.

— 16avos de final. Australia vs. Egipto — 16avos de final, 3 de julio.

— 16avos de final, 3 de julio. Octavos de final — 5 de julio.

— 5 de julio. Semifinal — 14 de julio.

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Australia llega como segunda del Grupo D

Australia avanzó a los 16avos de final como segunda del Grupo D.

El equipo oceánico empezó con una victoria 2-0 ante Turquía, luego perdió 2-0 contra Estados Unidos y cerró la fase de grupos con un empate 0-0 frente a Paraguay. Con esos resultados, alcanzó 4 puntos y logró meterse en la ronda eliminatoria.

El recorrido australiano tuvo un rasgo claro: solidez y capacidad para competir en partidos de poco margen. No fue una fase de grupos brillante desde lo ofensivo, pero sí efectiva. La victoria inicial le dio una base importante y el empate ante Paraguay terminó asegurando la clasificación.

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Ahora el desafío será distinto. Egipto tiene más talento individual en ataque y una referencia mundial como Mohamed Salah, por lo que Australia necesitará repetir su versión más ordenada.

Egipto llega invicto y con Salah como bandera

Egipto se clasificó como segunda del Grupo G, por detrás de Bélgica.

Los Faraones empezaron con un empate 1-1 ante Bélgica, luego vencieron 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron con otro 1-1 frente a Irán. Con 5 puntos, terminaron invictos y lograron avanzar a una fase eliminatoria mundialista.

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La campaña tiene un valor especial para Egipto. No solo porque logró superar la fase de grupos, sino porque lo hizo con una versión competitiva, capaz de sostener partidos exigentes y de responder en momentos de presión.

El nombre propio es evidente: Mohamed Salah. El capitán egipcio llega como líder futbolístico y emocional de una selección que ve este cruce ante Australia como una oportunidad enorme para seguir haciendo historia.

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Datos de Australia vs. Egipto