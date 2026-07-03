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Mundial 2026

Egipto eliminó a Australia y ya tiene rival para 8vos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

Egipto eliminó a Australia y se ha metido a los octavos de final del Mundial 2026. Este será su rival.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Salah marcó su penal en la tanda para vencer a Australia.
© Getty ImagesSalah marcó su penal en la tanda para vencer a Australia.

Llegó la hora de la verdad para Egipto. Tras vencer en penales 4-2 a Australia en los 16avos de final del Mundial 2026, el equipo africano ha dado un paso importante a los octavos de final y se metió directamente entre los 16 mejores equipos del planeta.

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Para Egipto ha sido un buen Mundial tras pasar la fase de grupos y ahora a los asiáticos. Ahora tendrá una prueba mucho más compleja.

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El posible rival en octavos de final

Egipto ya sabe exactamente a quiénes tendrá que mirar de reojo. Su rival en los octavos de final saldrá del partido que jugarán un poco más tarde Argentina y Cabo Verde.

  • Si pasa Argentina: Los egipcios tendrían que verse las caras con Lionel Messi y una de las selecciones favoritas para llevarse la Copa. Sería un choque espectacular entre dos estrellas mundiales: Mohamed Salah contra Messi.
  • Si pasa Cabo Verde: Se daría un duelo africano histórico contra una selección que ya sorprendió a todos en su primera participación mundialista.

¿Cuándo y dónde se jugaría el próximo partido?

El partido de octavos de final se jugará el próximo martes 7 de julio en el espectacular Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Para los aficionados en Centroamérica, estos son los horarios programados para ese encuentro:

  • 10:00 a.m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
  • 11:00 a.m.: Panamá.
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