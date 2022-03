A días de la triple fecha final de las Eliminatorias Concacaf, Rambo de León se postuló para estar presente en estos encuentros con Honduras. El futbolista de 40 años indicó que Hernán Darío Gómez necesita jugadores que den todo por la Bicolor y él está dispuesto a volver a la actividad para representar a su país.

La propuesta comenzó a ganar muchos adeptos, sobre todo porque el combinado nacional ya está eliminado y no se juega nada. El entrenador colombiano habló sobre esta situación y fue completamente directo. Además, llenó de elogios al experimentado y se refirió a la importancia de su historia con el seleccionado catracho.

"Rambo siempre fue un berraco, ese es el tipo de jugadores que uno dice que a la hora de enfrentar estos compromisos sacan la casta", comenzó declarando el Bolillo Gómez en la plática que dio en conferencia de prensa. Estas frases empezaron a aumentar las esperanzas de su convocatoria, pero luego se encargó de volver a la realidad.

El sudamericano luego aclaró que no lo tiene por el momento: "En estos momentos estamos con una lista de jugadores y no está Rambo, pero es un jugador que uno lo admira, yo lo admiro, y es de esos jugadores que puede con todos los compromisos, pero ahora no está en la lista”.

Para finalizar, Bolillo se refirió también a la presencia o no de Maynor Figueroa: “Lo de Maynor es de admirar. Es un símbolo, pero desafortunadamente está sin club y sin juego y eso le quita posibilidades en este momento de estar en estos partidos. Es una persona que admiramos y lo extrañamos por todo lo que representa; hablé con él y le dije ‘si conseguís equipo yo te convoco’ y no me parece lógico traerlo si no tiene equipo”.