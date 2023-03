Esta noche, Club Deportivo Olimpia recibirá a Atlas en el Estadio Olímpico por el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023. Sin dudas se trata de una serie que promete emociones. Y que, según el periodista y narrador mexicano Enrique "Perro" Bermúdez, acabará teñida de Rojinegro.

Bermúdez, uno de los aficionados más famosos del conjunto jalisciense, explicó que vislumbra una eliminatoria muy pareja."No creo que la experiencia de Olimpia sea una gran ventaja porque, con todo respeto, Atlas tiene un nivel de competencia mayor en la Liga MX sobre la hondureña, por lo que eso se puede equilibrar. Sé que Olimpia pasa por un extraordinario momento", explicó.

Sin embargo, tiene un favorito para los dos juegos: "Miro a Atlas pasando de ronda. Arrancó mal, pero se le ha visto mejoría en sus últimos partidos empatando 2-2 contra América y 1-1 ante Xolos en una cancha muy difícil. Contra Olimpia se va a crecer porque Atlas también tiene necesidad de hacer una buena actuación", aseguró.

El "Perro" reconoció que los dirigidos por Pedro Troglio son "uno de los equipos de mayor historia en Centroamérica". Por lo que una eliminación prematura en su estreno en la competición tampoco puede descartarse. Más si se toma en cuenta que están decimocuartos en la Liga MX fruto de una victoria, seis empates y tres derrotas.

"No pasaría nada, Atlas no está en su mejor momento. Habría que analizarlo fuerte y caería mucha presión para el técnico, pero el equipo ha mejorado en los últimos partidos. ¿Ridículo? eso nunca porque sería contra un equipo con el potencial que tiene el Olimpia que es el mejor del fútbol catracho. Fracaso, sí. Atlas no está obligado a ser campeón de la Concachampions porque no es favorito, Tigres es mucho más favorito, por ejemplo", concluyó.