Este último jueves por la noche la Concacaf definió las sedes, días y horarios de los octavos de final de la Liga de Campeones 2023. El máximo certamen continental a nivel clubes tomará inicio el 7 de marzo, con la primera ronda llegando a su final el 16 de marzo, con dos juegos de vuelta: León vs. Tauro y Pachuca vs. Motagua.

Real España es uno de los elencos que participará de este evento. Su entrenador, el argentino Héctor Vargas, habló acerca del cruce que tendrá con Vancouver Whitecaps de Canadá (disputan la Major League Soccer de los Estados Unidos) y cómo ve el orden de las localías en el mismo.

"Debemos de sacar un buen resultado de la ida y tratar de cerrar en casa. Vamos tratar de jugar de una manera como lo hicimos en Liga Concacaf, con buenos resultados en la ida y liquidando en casa", manifestó el director técnico rioplatense, haciendo alusión en sus ejemplos a los choques ante Real Estelí y Cartaginés.

Siguiendo esa línea, añadió: "Es una linda posibilidad, a mí me tocó pasar de esa manera, abrir en Portland y cerrar en Honduras". Además, ponderó el hecho de que los norteamericanos podrían llegar con poco ritmo de juego, ya que su certamen doméstico empezará en una fecha cercana a su debut en Concachampions.

"No es fácil pero, en esa altura donde vamos a jugar, ellos no estarán con el rodaje porque todavía no han iniciado de lleno su competencia", explicó el sudamericano, que buscará seguir poniendo en alto el nombre de la institución para la cual trabaja.