La Selección de Honduras ha sido una de las más cuestionadas por los resultados en las primeras tres jornadas de la octagonal final en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, lo que incluso hizo que un sector pidiera la salida de Fabián Coito, pero al final la Fenafuth se mantuvo firme en mantener al charrúa y se confía en poder mejorar el rendimiento.

Coito compareció hoy ante los medios previo al partido contra Costa Rica de mañana, en donde se mostró tranquilo, con plena confianza que se tendrán buenos resultados para poder avanzar puestos, además manifestó que no se siente presionado por lo que se dijo en las últimas semanas y está convencido de lo que pueden hacer sus futbolistas.

“No me altera en nada, sé la responsabilidad del resultado positivo que nos permita escalar en la tabla, pero no me distorsiona. Sé del convencimiento y de la seguridad de los futbolistas, de lo que podemos lograr. Nada que no sea de la preparación del partido ha cambiado. Sé de la capacidad de los jugadores y de lo que puede hacer nuestra Selección”, dijo Coito sobre la presión.

“Creo en los futbolistas que tengo en la Selección, en lo que podamos hacer. Sigo creyendo que hemos ido transitando por un camino donde no hemos obtenido el puntaje de lo que ha sido el juego de los primeros partidos. No podemos armar un drama a que todo estuvo mal, sino seleccionar las cosas que se hicieron mal, crecer y seguir creyendo”, agregó.

Acerca del juego ante los ticos opinó: “Ganar es el deseo que tenemos y con ese objetivo hemos venido todos, que el rendimiento del equipo en partidos anteriores se vea plasmado en el resultado. Hay que tener como objetivo escalar en la tabla de posiciones sin enloquecernos”.