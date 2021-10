Fabián Coito no descarta a Romell Quioto

La Selección de Honduras afrontará sus partidos de la eliminatoria mundialista del mes de octubre en los próximos días, pero lamentablemente recibió la noticia que el delantero Romell Quioto se lesionó con su club CF Montreal, por lo que está en duda para los duelos ante Costa Rica, México y Jamaica, aunque Fabián Coito es optimista de contar con él.

Quioto tuvo molestias en el partido de ayer contra Atlanta United en el que marcó un doblete, pero llegó al país hondureño este domingo, porque será evaluado por el equipo médico de la Selección Nacional, que este lunes estará dando a conocer sí podrá estar en los encuentros en los que la Hse jugará sus aspiraciones para estar en Qatar.

“Lo más importante serán los exámenes y de ahí ver la entidad de la lesión que tuvo con su equipo, todavía no tenemos nada definido, solo la preocupación para saber si contamos con Romell para los tres partidos; pero todavía no está descartado, de ninguna manera para estos partidos”, dijo Coito a un medio local.

“Sí Romell Quioto está descartado para los juegos, inmediatamente deberá iniciar con su proceso de recuperación, pero si existe la posibilidad de contar con él para alguno de los partidos, por supuesto que vamos a extremar las posibilidades para que tenga posibilidad de tener minutos”, agregó el estratega uruguayo.

“Primero vamos a examinar, no es una recaída porque fue la otra pierna, lo más prudente será esperar y tomar una decisión, tenemos la posibilidad de incorporar a alguien más de no contar con él, pero tenemos una reserva de je jugadores del exterior y con los del medio nacional no hay problema”, finalizó.