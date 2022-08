Luis Hernández Pat, técnico de Malacateco de Guatemala, analizó la serie ante Sporting San Miguelito de Panamá en el que no dudó que el rival fue bastante superior y no hay excusas luego del 4-1 encajado en la ronda preliminar de la Liga Concacaf que los dejó fuera de su primera competición internación en su historia.

“Nos encontramos a un equipo que físicamente nos superó, son muy rápidos, muy fuertes, eso inclinó la balanza, habíamos empezado bien el partido, pero ellos la diferencia la hacen con dos jugadas de táctica fija, luego ellos tomaron el control, tuvimos que modificar todo el plan del partido, el San Miguelito es un equipo fuerte rápido y con criterio”, dijo Hernández.

“Primero que nada les tengo que agradecer a mis muchachos, gracias al trabajo y al esfuerzo que han hecho hemos tenido la posibilidad de vivir esta experiencia, se podrá decir mucho que somos unos “brutos y que no servimos” en redes sociales, pero quiero ser puntual y agradecerle a mis jugadores, todo esto te da la posibilidad de que el jugador se vaya soltando poco a poco, hoy los jugadores ya saben lo que es jugar a nivel internacional, queremos buscar ser protagonistas en la liga para volver a competir en estas competencias”, agregó.

Sobre los factores que afectaron comentó: “Hablar de la cancha sería poner excusas y esa no es mi línea, la cancha estaba así para los dos equipos, si yo me enfoco en la cancha y no en los demás no estaría siendo autocrítico, debemos hacer más análisis en nuestro trabajo táctico, tenemos que trabajar más en el tema físico, hoy nos superaron en ese rubro, tenemos que redoblar esfuerzos en la Liga de Guatemala para ser competitivos en ese aspecto”.

“Nosotros trabajamos para venir a competir para clasificar, pero no se dio, así es el futbol, se gana, se empata o se pierde y hoy nos tocó perder, estar derrotas te dejan lecciones si eres autocrítico”, finalizó el entrenador mexicano.