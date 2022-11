CSD Municipal vs. Guastatoya chocarán en la 18ª jornada del Apertura 2022 de Guatemala. Entérese día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

Este domingo, Municipal y Guastatoya se enfrentarán en la fecha 18 del Apertura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala. Cotejo trascendental para los Rojos, que ocupan el décimo lugar de la clasificación con 20 puntos y deben ganar para meterse en puestos de cuartos de final. Pero los Pecho Amarillo, cuartos con 23, no se lo pondrán sencillo al ver su estatus en riesgo.

Guastatoya vs Municipal: cuándo, a qué hora y por dónde ver el encuentro

Deportivo Guastatoya recibirá a Municipal en el estadio David Cordón Hichos mañana, domingo 6 de noviembre, a partir de las 11:00 horas de Guatemala. El juego será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por Claro Sports . Y contará con el arbitraje de Cristopher Corado (juez central), Jorge Ordóñez (asistente 1), Víctor Castillo (asistente 2) y Juan Morales (cuarto árbitro).

Guastatoya vs Municipal: cómo llegan los Auriverdes

Luego de la goleada 3-0 sufrida en casa de Xinabajul, los pupilos de Mario Acevedo obtuvieron dos triunfos ante Mixco (1-0) y Xelajú MC (2-1) que los dejaron cuartos en la tabla. Sin embargo, en la última jornada volvieron a caer: fue ante Santa Lucía, que cortó su racha negativa con un gol de Isaac Acuña al minuto 82. Por lo que deberán sacar pecho de local para no regalar el cuarto escaño.

Guastatoya vs Municipal: cómo llegan los Escarlatas

El presente no le sonríe a los capitalinos, que no suman de a tres hace ya cinco juegos. La caída 3-1 ante Antigua GFC marcó la salida de Servín y el regreso de José Saturnino Cardozo no parece haber causado un golpe de timón inmediato, pues perdió el clásico 324 frente a Comunicaciones por 3-2 e igualó 0-0 con Cobán Imperial. A pesar de esto, si ganan y los resultados los acompañan podrían regresar a puestos de clasificación.

Guastatoya vs Municipal: último partido entre ambos

La última vez que Guastatoya y Municipal se cruzaron en este Apertura 2022 fue el 28 de agosto, en la séptima jornada. Aquel día, los Pecho Amarillo visitaron a los Rojos en "El Trébol" y no pudieron pasar del 0-0.