Pese a que se encuentra tercero en el Clausura 2022, Municipal está teniendo una crisis futbolística y muchos aficionados están molestos por los malos rendimientos. La victoria por 3-1 contra Antigua GFC trajo un poco de calma, pero sigue habiendo varias quejas por lograr una regularidad tanto en el juego como en los resultados.

Sobre esta situación opinó Juan Carlos Plata y fue muy duro con los jugadores de los Rojos. El histórico futbolista de los Escarlatas opinó en una entrevista que dio en "En La Jugada" de Tigo Sports y dejó varios títulos. El Pin mostró todo su enojo con la situación actual del equipo que representó muy bien durante varios años.

“Si comenzamos a analizar a Municipal le hace falta esa identidad que deben tener los jugadores en determinado momento. Ese amor por la identificación con el equipo”, comenzó explicando lo que el cree que carecen los integrantes de la plantilla que dirige Saturnino Cardozo.

Y agregó: “Cuando jugábamos nosotros los clásicos, habían momentos que no se jugaba bien, pero nuestros equipos corrían ordenadamente. Hoy Municipal no tiene eso, a pesar de que no agarra la pelota, cuando se desesperan, comienzan a correr desordenadamente. Le pasó en el segundo tiempo ante Iztapa, lo desbordó por las dos bandas y solo hicieron tres cambios para verse desfigurado Municipal”.

Para finalizar, analizó la victoria ante Antigua: “Ante Antigua GFC no se miraba por donde se podía empatar, más que todo hay que saber de muchos jugadores que todavía no han entendido la esencia y del Municipal donde están ahorita. Hay jugadores que llegan, tienen minutos, pero no saben la esencia de lo que representa Municipal”.