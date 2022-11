El partido entre la Selección de Irán y la Selección de Gales, marcó un día importante para Guatemala. Esto, debido a que el árbitro, Mario Escobar, hizo su debut en la Copa Mundial de Qatar 2022. Además, enmarcó su nombre como el primer juez central que expulsa a un futbolista, luego de utilizar el VAR para mostrarle la tarjeta roja a Wayne Hennessey, guardameta galés.

Cuando marchaba el minuto 84 del compromiso, a falta de 6 minutos para culminar y con el resultado sin goles, Irán tendría una ocasión clara que podría abrir el marcador. Sin embargo, una fuerte entrada del portero de Gales, terminó llevándose por delante a Mehdi Taremi, a lo que Mario Escobar, de inmediato, pitó la infracción y mostró una tarjeta amarilla.

No obstante, al momento de revisar el VAR, el delegado guatemalteco reemplazó la amarilla por una roja. Al igual, verificó si solo debía expulsar a un solo jugador y no a dos, acción que recibió el elogio de Fernando Palomo. "Revisan por si tiene que sacar dos rojas y no una. Bien por el árbitro guatemalteco", manifestó el periodista de ESPN en sus redes sociales.

Aunque para algunos, la actuación de Escobar habría sido una de las peores en lo que va del Mundial, así aseguró Juanxo Villaverde, corresponsal de ESPN en Panamá. "La selección de Irán fue muy superior y se mereció una victoria en el tiempo de reposición. Por cierto, el arbitraje comandado por Mario Escobar fue, hasta el momento, el peor del Mundial", indicó.

El argumento del comentario de Villaverde, fue que la jugada no era para chequear en el VAR y Mario Escobar debió haber sacado la tarjeta roja a primera vista, algo que también criticó el argentino Pablo Giralt. "Insólito el criterio del árbitro. Era ROJA para Hennessey por la tremenda falta contra Taremi", declaró el comunicador deportivo.